Президент США Джо Байден инициировал исследование общественного мнения относительно потенциала вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы государства.

Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на информацию от высокопоставленного представителя администрации президента.

Накануне ряд влиятельных членов Демократической партии анонимно поделились с порталом Axios предположением, что под нарастающим внутрипартийным давлением действующий президент может быть вынужден отказаться от участия в предвыборной кампании уже в ближайшие дни.

По информации телеканала, лидер США стал более восприимчив к призывам покинуть предвыборную гонку и распорядился провести опрос о возможностях Камалы Харрис в качестве потенциального кандидата.

Однако ABC News подчеркивает отсутствие явных признаков того, что глава государства намерен пересмотреть свое решение об участии в борьбе за переизбрание.

В рядах демократов все чаще звучат призывы к выдвижению альтернативного кандидата после неудачного выступления действующего президента на дебатах с его республиканским оппонентом. Теоретически партия может принять такое решение на августовском съезде, однако на практике отстранение действующего президента, победившего на предварительных выборах, представляется маловероятным без его добровольного отказа.

Сам глава государства заявляет о своем намерении продолжать борьбу, утверждая, что является наиболее подходящим кандидатом.

Следующий раунд дебатов между действующим президентом и его оппонентом запланирован на 10 сентября. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

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