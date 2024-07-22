Объявление президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки привело к значительному увеличению сетевого трафика в социальной сети X, где было размещено это заявление.
Владельец платформы, предприниматель Илон Маск, сообщил, что активность пользователей была "безумно высокой".
Маск отметил, что трафик в X достиг рекордных уровней. Он прокомментировал информацию о том, что заявление Байдена в день публикации собрало более 260 миллионов просмотров, в то время как на данный момент этот пост увидели свыше 378 миллионов пользователей.
21 июля Байден объявил о том, что не будет пытаться переизбраться на второй срок и поддержал кандидатуру своей вице-президента Камалы Харрис. При этом Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что ему будет гораздо легче победить Харрис.
Выборы президента США запланированы на ноябрь.
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