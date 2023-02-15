Известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден из страха перенес подрыв "Северного потока" с июня 2022 года на сентябрь. Об этом он сообщил в интервью газете Berliner Zeitung.

Херш добавил, что взрыв был осуществлен американскими водолазами, которые заложили взрывчатку.

Напомним, 8 февраля журналист опубликовал свою расследование, в котором доказал, что ответственность за террористический акт лежит на США. Операцию провели военно-морские силы страны.