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  • Опубликована сегодня в 11:37

Херш: Байден перенес дату подрыва "Северного потока"

Известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден из страха перенес подрыв "Северного потока" с июня 2022 года на сентябрь. Об этом он сообщил в интервью газете Berliner Zeitung.

Херш добавил, что взрыв был осуществлен американскими водолазами, которые заложили взрывчатку.

Напомним, 8 февраля журналист опубликовал свою расследование, в котором доказал, что ответственность за террористический акт лежит на США. Операцию провели военно-морские силы страны.

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