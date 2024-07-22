В Кремле выразили мнение, что Соединенные Штаты, несмотря на уход Джозефа Байдена с президентской арены, продолжат оказывать поддержку Украине. При этом ожидается, что Вашингтон будет стремиться переложить часть финансового бремени на своих европейских партнеров.

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что в ближайшие шесть месяцев не стоит ожидать позитивных изменений в политике США. Он подчеркнул, что такой вывод можно сделать, исходя из преобладающих настроений в американском политическом истеблишменте.

По мнению Пескова, Соединенные Штаты несомненно продолжат оказывать помощь Украине. Однако при этом будет наблюдаться тенденция к увеличению финансовой нагрузки на европейских союзников. Представитель Кремля отметил, что эта стратегия уже четко прослеживается.

Песков также выразил мнение, что подобная политика не способствует урегулированию конфликта вокруг Украины, а наоборот, ведет к его затягиванию. Однако он подчеркнул, что это не сможет повлиять на конечный результат специальной военной операции.

Таким образом, в Кремле ожидают, что США продолжат свою текущую политику в отношении Украины, несмотря на изменения в предвыборной гонке. При этом прогнозируется усиление попыток Вашингтона разделить финансовое бремя с европейскими партнерами.

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