Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox высказал предположение о жестком давлении со стороны демократов на Джо Байдена с целью вынудить его отказаться от участия в предстоящих выборах. Политик сравнил эти действия с государственным переворотом.
Республиканский кандидат утверждает, что, несмотря на внешнее проявление поддержки, за кулисами демократы оказывали на Байдена серьезное давление. Трамп упомянул, что среди влиятельных фигур, причастных к этому процессу, были экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и бывший президент Барак Обама.
21 июля Байден объявил о своем выходе из президентской гонки, продолжив при этом исполнять обязанности главы государства. Он призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом Камалу Харрис, которая впоследствии получила необходимую поддержку делегатов.
Национальный комитет Демократической партии США планирует официально выдвинуть своего кандидата в президенты к 7 августа. Президентские выборы в Соединенных Штатах назначены на 5 ноября 2024 года.
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