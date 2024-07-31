По оценкам американского минфина, задолженность США может достигнуть рекордных 36,3 триллиона долларов, если сложившиеся темпы роста сохранятся. В настоящее время она уже превысила 35 триллионов долларов и выросла на 7,3 триллиона долларов при Джо Байдене.
Правда, ежедневный прирост госдолга замедлился с 0,026% до 0,02%. Если сохранятся такие темпы, то к концу президентского срока Байдена США добавят еще 1,3 триллиона долларов к общему госдолгу.
Этот прирост будет рекордным за всю историю США, превосходя даже достижения предыдущего президента Дональда Трампа, у которого госдолг вырос на 7,8 триллиона долларов. Однако стоит отметить, что большая часть прироста при Трампе пришлась на коронавирусный год 2020.
С другой стороны, при Бараке Обаме госдолг увеличился на 5,7 триллиона долларов за первый президентский срок. Напротив, самый скромный прирост американской государственной задолженности был при президенте Джордже Буше-младшем, который сумел сократить госдолг на 1,9 триллиона долларов за первый срок и на 3,1 триллиона долларов за второй срок.
Тем не менее, стоит упомянуть, что последний президент США, который сумел уменьшить госдолг страны, был Калвином Кулиджем, который был президентом в 1923–1929 годах и смог сократить задолженность на 5,4 миллиарда долларов.
Фото: www. flickr. com/The White House (it is in the public domain)
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