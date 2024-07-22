После оглашения решения президента США Джо Байдена отказаться от участия в предстоящих выборах, финансовая поддержка Демократической партии со стороны спонсоров значительно активизировалась, — Сообщает NBC в понедельник.
По данным ActBlue, ключевой платформы демократов для сбора онлайн-пожертвований, к вечеру воскресенья объем поступлений достиг рекордной отметки в 46,7 миллиона долларов. Этот показатель стал наивысшим для ActBlue с начала 2024 года.
Эксперты прогнозируют дальнейший рост финансовых вливаний, в том числе от крупных доноров. Представитель фонда Biden Victory Fund Крис Кордж отметил, что многие спонсоры, ранее воздерживавшиеся от пожертвований из-за неопределенности ситуации, теперь готовы оказать существенную поддержку. Кордж также подчеркнул, что решение Байдена произвело сильное впечатление на крупных доноров.
Ситуация резко изменилась после дебатов между Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом, состоявшихся 28 июня. Американские СМИ отмечали, что выступление Байдена выглядело неубедительно по сравнению с его оппонентом. Это спровоцировало дискуссии внутри Демократической партии о возможной замене кандидата на пост президента. В тот период NBC сообщал о значительном сокращении пожертвований в пользу избирательной кампании Байдена.
В воскресенье Байден официально объявил о своем выходе из президентской гонки, подтвердив при этом намерение продолжить исполнение президентских обязанностей до окончания текущего срока. Он призвал Демократическую партию поддержать кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис на предстоящих выборах.
Следующие президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
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