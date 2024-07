Глава Соединенных Штатов Джо Байден в беседе с журналистами телеканала NBC News высказался о своем возрасте и интеллектуальных способностях.

Он признал, что является старым, однако подчеркнул свою ментальную остроту.

Байден отметил, что его возраст лишь на три года превышает возраст его оппонента Дональда Трампа. Президент также выразил уверенность в своих когнитивных способностях.

Действующий лидер США, стремящийся к переизбранию, утверждает, что за первую половину своего президентского срока он достиг большего, чем многие его предшественники за длительный период. Он предложил оценивать его компетентность по конкретным результатам работы.

При этом Байден продемонстрировал понимание обеспокоенности общественности относительно его возраста, признав правомерность вопросов о его способности эффективно выполнять обязанности президента в 83-84 года.

Серия интервью и публичных выступлений Байдена направлена на восстановление его репутации после неудачного выступления на предвыборных дебатах. Это выступление вызвало шок среди демократов, породив волну призывов к замене Байдена в качестве кандидата от партии.

