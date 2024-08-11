Байден заявил о высоких шансах победы на выборах для Харрис и Уолза

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что Камала Харрис, кандидат на пост главы государства от Демократической партии, и ее напарник, губернатор штата Миннесота Тим Уолз, представляют собой наиболее сильную команду для победы на выборах.
В интервью телеканалу CBS Байден сообщил о своих частых контактах с Харрис и отметил, что хорошо знаком с ее кандидатом на пост вице-президента, которого считает замечательным человеком. Байден подчеркнул, что знает Уолза уже несколько десятилетий и уверен в том, что они составят отличную команду.
Байден также заявил о своем намерении принять участие в предвыборных мероприятиях вместе с Харрис и Уолзом. Он сообщил о планах совместного тура с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро с целью обеспечения победы Харрис и Уолза в 19 "колеблющихся штатах", включая родную для Байдена Пенсильванию.
Кроме того, Байден назвал экс-президента США республиканца Дональда Трампа "реальной угрозой для безопасности Америки", победа над которым на выборах крайне важна. Президент выразил мнение, что США находятся "на переломном этапе мировой истории", и решения, принимаемые сегодня, будут определять развитие страны в течение следующих шестидесяти лет.
В начале августа опрос Marist Poll показал, что около 70% опрошенных американцев практически не знакомы с Тимом Уолзом. При этом опрос был проведен еще до того, как Харрис объявила о своем выборе Уолза в качестве кандидата на пост вице-президента.
Вместе с тем, в американских СМИ активно обсуждалась информация о возможных искажениях фактов биографии Уолза, связанных с его военной службой.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
Фото: From Wikimedia Commons/ The White House
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