Джо Байден удовлетворён возвращением на родину четырех граждан США

Президент США Джо Байден удволетворён условиями освобождения американских граждан в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Москвой. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Белого дома.

В заявлении говорится, что трое граждан США и один обладатель грин-карты, ранее находившиеся под стражей в России, возвращаются на родину. Среди них Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза (признанный в России иностранным агентом).

Позже Байден обратился к журналистам в Белом доме в присутствии семей освобожденных граждан. Он сообщил, что поговорил с ними по телефону из Овального кабинета и подтвердил их выезд из России. Президент США также отметил, что не видит необходимости обсуждать этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным.

Байден выразил благодарность странам, которые оказывали содействие США в переговорах с Россией. Он подчеркнул, что достигнутое соглашение стало результатом дипломатических усилий и дружественного подхода, а множество стран присоединились к сложным переговорам по его просьбе.

В результате переговоров, по словам Байдена, Россия согласилась освободить 16 человек, включая пятерых граждан Германии и семерых россиян. Президент США заверил, что работа по возвращению на родину остальных задержанных за рубежом американцев будет продолжена.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал этот обмен самым масштабным и сложным в истории. Он подтвердил, что Вашингтон и Москва провели обширные переговоры по этому вопросу, однако воздержался от раскрытия деталей, ссылаясь на конфиденциальность и необходимость сохранения каналов коммуникации.

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