Глава Белого дома Джо Байден представил инициативу по реформированию Верховного суда США. Свои предложения он изложил в статье для издания Washington Post.

Ключевым элементом плана является внесение поправки в Конституцию страны, которая отменит иммунитет бывших президентов от судебного преследования за правонарушения, совершенные во время их пребывания на посту. Байден подчеркнул, что данная мера призвана утвердить принцип равенства всех перед законом.

Второе предложение касается обновления состава Верховного суда. Президент США выступает за введение системы обязательной ротации судей. Согласно этой идее, глава государства должен будет назначать нового члена суда каждые два года, при этом срок полномочий каждого судьи будет ограничен 18 годами. В настоящее время срок пребывания в должности верховных судей США не имеет временных ограничений.

Третьим пунктом реформы является внедрение единого этического кодекса для Верховного суда, обязательного к исполнению всеми его членами.

Байден утверждает, что предложенные им меры находят поддержку у большинства американцев и экспертов по конституционному праву, независимо от их политических убеждений.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)