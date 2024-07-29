Глава Белого дома Джо Байден представил инициативу по реформированию Верховного суда США. Свои предложения он изложил в статье для издания Washington Post.
Ключевым элементом плана является внесение поправки в Конституцию страны, которая отменит иммунитет бывших президентов от судебного преследования за правонарушения, совершенные во время их пребывания на посту. Байден подчеркнул, что данная мера призвана утвердить принцип равенства всех перед законом.
Второе предложение касается обновления состава Верховного суда. Президент США выступает за введение системы обязательной ротации судей. Согласно этой идее, глава государства должен будет назначать нового члена суда каждые два года, при этом срок полномочий каждого судьи будет ограничен 18 годами. В настоящее время срок пребывания в должности верховных судей США не имеет временных ограничений.
Третьим пунктом реформы является внедрение единого этического кодекса для Верховного суда, обязательного к исполнению всеми его членами.
Байден утверждает, что предложенные им меры находят поддержку у большинства американцев и экспертов по конституционному праву, независимо от их политических убеждений.
Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
США вывели бомбардировщики из Румынии
Командование военно-воздушных сил Соединенных Штатов в Европе сообщило о завершении миссии двух стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress на румынской авиабазе Михаил Когэлничану.
В США с опаской относятся к требованию нейтралитета Украины
Правительство США под руководством Джо Байдена по-прежнему с осторожностью воспринимает предложение России о нейтральном статусе Украины, как сообщает обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.
502 гражданина Таджикистана задержаны в России с начала года за сбыт наркотиков
В течение первых шести месяцев текущего года за пределами Таджикистана было задержано 528 граждан страны по подозрению в совершении преступлений, связанных с нелегальным распространением наркотических веществ.
Яковлевское ОКБ планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета 5-го поколения
Яковлевское опытно-конструкторское бюро (ОКБ) планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения.