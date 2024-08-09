Президент Соединенных Штатов Джо Байден адресовал послание главе Грузии Саломе Зурабишвили, в котором выразил неудовлетворение действиями грузинского правительства, расцененными им как антидемократические, в связи с принятием законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщила сама Зурабишвили через социальные сети.

Американский лидер направил это письмо по случаю 16-летней годовщины вооруженного конфликта в Южной Осетии, в ходе которого российские вооруженные силы оказали поддержку республике и нанесли поражение грузинским военным формированиям.

В своем обращении Байден отметил стремление грузинского народа к евроатлантической интеграции. Однако он выразил разочарование действиями правительства Грузии, в частности, принятием закона об иностранных агентах, который он охарактеризовал как "кремлевский".

Президент США также упомянул о недостоверных заявлениях грузинских официальных лиц, которые, по его мнению, не соответствуют стандартам членства в Европейском Союзе и НАТО.

Несмотря на критику, Байден подтвердил приверженность США поддержке евроатлантической интеграции Грузии.

Стоит отметить, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о приостановке программы финансовой помощи Грузии в связи с принятием закона об иностранных агентах. Аналогичное решение о приостановке финансирования министерства обороны Грузии ранее принял Европейский Союз.

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