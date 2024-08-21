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Трамп заявил о раздраженности Байдена из-за переворота в демпартии
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Трамп: Байден пребывает в крайне расстроенном состоянии из-за переворота демпартии

Трамп заявил о раздраженности Байдена из-за переворота в демпартии

Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что Джо Байден, отстраненный от участия в выборах в пользу Камалы Харрис, пребывает в состоянии раздражения.

По его мнению, даже отдых на пляже не приносит Байдену радости из-за произошедшего "переворота". Трамп отметил, что Байден выглядел разгневанным на своем выступлении в понедельник, что, по его мнению, связано с унижением, испытанным от Демократической партии.

Трамп утверждает, что именно Харрис сыграла ключевую роль в его свержении, и что это был первый заговор против действующего президента США. Он добавил, что Байден теперь безрадостно принимает солнечные ванны на пляже в Калифорнии, размышляя о своей неприязни к Бараку Обаме, Нэнси Пелоси и Джорджу Клуни.

По словам Трампа, Байден теперь является сердитым человеком, каким и должен быть после того, как выиграл предварительные выборы демократов, в то время как Харрис не добилась на них успеха. Трамп считает, что Байден и Харрис представляют худшее руководство в истории США.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Байден будет представлять Демократическую партию, однако после неудачного выступления на дебатах с Трампом его однопартийцы начали призывать его отказаться от участия.

21 июля Байден решил выйти из предвыборной гонки и поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата на высший пост. Съезд демократов в Чикаго официально утвердил ее в качестве кандидата от партии.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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