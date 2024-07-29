С момента вступления Джо Байдена в должность президента, Соединенные Штаты направили Украине военную поддержку на сумму, превышающую 56,1 млрд долларов. Эта информация была обнародована представителями Министерства обороны США в начале недели.
Согласно предоставленным данным, львиная доля этой помощи — более 55,4 млрд долларов — была выделена после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала свою специальную военную операцию на территории Украины.
В тот же день Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Киеву на сумму 1,5 млрд долларов из специального фонда поддержки Украины. Дополнительно к этому, в рамках президентских полномочий, планируется предоставить вооружение еще на 200 млн долларов.
Российская сторона выражает серьезную обеспокоенность по поводу поставок оружия Украине. По мнению Москвы, такие действия препятствуют мирному урегулированию конфликта и фактически вовлекают страны НАТО в противостояние, что может привести к непредсказуемым последствиям.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с вооружением, направляемые в Украину, будут рассматриваться как законные военные цели. Он также отметил прямое участие США и НАТО в конфликте, выражающееся не только в поставках оружия, но и в подготовке военных кадров на территории ряда европейских стран.
Представители Кремля неоднократно заявляли, что наращивание военной помощи Украине со стороны западных стран негативно сказывается на перспективах мирных переговоров и может привести к эскалации конфликта.
Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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