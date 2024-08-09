США перешагнули отметку в $56 млрд военной помощи Украине при Байдене

С момента вступления Джо Байдена в должность президента США, Вашингтон предоставил Украине военную помощь на сумму, превышающую 56.2 миллиарда долларов, как сообщает Пентагон.
Из этой суммы порядка 55.6 миллиардов долларов было выделено после начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года.
В пятницу США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине на 125 миллионов долларов.
В него входят зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпавого огня HIMARS и артиллерии различных калибров, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, санитарные автомобили, боеприпасы для стрелкового оружия и средства для проведения подрывных работ.
Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу поставок вооружений Украине, считая, что это препятствует мирному урегулированию конфликта и фактически вовлекает страны НАТО в противостояние.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины будут рассматриваться как законные цели для российских вооруженных сил. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками вооружений, но и обучением украинских военных на своих территориях.
В Кремле также подчеркивали, что накачивание Украины оружием не способствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.
Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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