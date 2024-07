Известный американский журналист Такер Карлсон выступил с резкой критикой внешнеполитического курса администрации Джо Байдена, особенно в отношении поддержки Украины.

На съезде республиканцев Карлсон высказал мнение, что текущая политика США по оказанию помощи Украине, которой президент Байден отдает приоритет перед решением внутренних проблем страны, является своего рода оскорблением для американских граждан.

Журналист выразил недоумение по поводу того, что верховный главнокомандующий не предлагает использовать вооруженные силы для защиты собственной страны и ее граждан, а вместо этого направляет ресурсы на поддержку Украины.

Карлсон охарактеризовал такую политику как чрезмерную и крайне оскорбительную для каждого американца.

Стоит отметить, что ранее Карлсон уже высказывался по вопросам внешней политики США. В частности, он утверждал, что среди американских политических лидеров только бывший президент Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс обладают потенциалом для предотвращения ядерного конфликта.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)