Президент США Джо Байден дал согласие на передачу кассетных боеприпасов Украине в пяти партиях с июля 2023 года по апрель 2024 года, несмотря на возражения со стороны ООН и лидеров 21 страны, как указано в отчете женевской "Коалиции по кассетным боеприпасам" за 2024 год.

Коалиция, известная как CMC, выступает против использования кассетных боеприпасов и следит за соблюдением Конвенции 2008 года, которую подписали 108 стран. В нее входят такие организации, как Amnesty International и Human Rights Watch.

7 июля 2023 года было объявлено, что Байден подписал указ, разрешающий США передавать Украине кассетные боеприпасы, несмотря на их высокий процент неразрывов.

В отчете отмечается, что США не раскрыли детали о количестве или типах поставляемых боеприпасов.

Мировые лидеры выразили обеспокоенность по поводу этого решения, а ООН и СМИ по всему миру подвергли его критике. Кассетные боеприпасы, которые не оснащены устройствами самоликвидации, могут представлять угрозу для гражданского населения из-за неразорвавшихся снарядов.

Россия полагает, что такие поставки усложняют мирное урегулирование и втягивают НАТО в конфликт. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые военные грузы для Украины становятся законной целью для России, подчеркивая, что США и НАТО активно участвуют в конфликте через поставки оружия и подготовку военных на территории европейских стран. Кремль отметил, что военная поддержка Запада Украине не способствует мирным переговорам и может привести к негативным последствиям.

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