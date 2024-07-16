Глава Соединенных Штатов Джо Байден выразил неопределенность относительно влияния недавнего покушения на его предшественника и политического оппонента Дональда Трампа на ход предвыборной кампании в США.

В беседе с журналистами NBC News Байден подчеркнул, что ни он, ни кто-либо другой не может с уверенностью сказать, как это событие отразится на динамике предвыборной гонки.

Действующий президент также обратил внимание на негативное отношение к нему со стороны сторонников Трампа.

Он выразил озабоченность тем, что подвергается словесным нападкам и оскорблениям от приверженцев своего политического конкурента.

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