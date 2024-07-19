Согласно информации, полученной обозревателем консервативного телеканала Newsmax Марком Гальперином из источников в Демократической партии, президент США Джо Байден, вероятно, откажется от участия в следующей президентской гонке и не будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
Ожидается, что Байден объявит о своем решении в ближайшие выходные, скорее всего, в воскресенье. По данным Гальперина, речь президента уже подготовлена. Байден планирует продолжить исполнять свои обязанности главы государства, но не намерен выдвигать Харрис в качестве своего преемника.
Вместо этого, как предполагается, Байден поддержит проведение открытых выборов на Национальном съезде Демократической партии, который состоится 19-22 августа в Чикаго. Это даст возможность вице-президенту Харрис и другим потенциальным кандидатам побороться за выдвижение от партии.
Таким образом, в Демократической партии может развернуться серьезная борьба за лидерство в преддверии предстоящих президентских выборов.
Фото: www.facebook.com*/The White House (it is in the public domain)
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