Согласно информации, полученной обозревателем консервативного телеканала Newsmax Марком Гальперином из источников в Демократической партии, президент США Джо Байден, вероятно, откажется от участия в следующей президентской гонке и не будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Ожидается, что Байден объявит о своем решении в ближайшие выходные, скорее всего, в воскресенье. По данным Гальперина, речь президента уже подготовлена. Байден планирует продолжить исполнять свои обязанности главы государства, но не намерен выдвигать Харрис в качестве своего преемника.

Вместо этого, как предполагается, Байден поддержит проведение открытых выборов на Национальном съезде Демократической партии, который состоится 19-22 августа в Чикаго. Это даст возможность вице-президенту Харрис и другим потенциальным кандидатам побороться за выдвижение от партии.

Таким образом, в Демократической партии может развернуться серьезная борьба за лидерство в преддверии предстоящих президентских выборов.

Фото: www.facebook.com*/The White House (it is in the public domain)

*Компания Meta Platforms (Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена.