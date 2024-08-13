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Байден назвал происходящее в Курской области
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"Настоящая дилемма" Байдена в Курской области: Президент США видит в нападении ВСУ проблему

Байден назвал происходящее в Курской области "настоящей дилеммой"

Президент США Джо Байден сообщил, что получает регулярные отчеты о событиях в Курской области. По его словам, эта ситуация представляет собой серьезную проблему, по словам президента, это "настоящая дилемма".

Байден, как цитирует его пул Белого дома, отметил, что его информируют о развитии событий в Курской области каждые четыре-пять часов.

Ранее Байден воздерживался от публичных комментариев по поводу нападения украинских войск на Курскую область.

Запросы РИА Новости относительно информации, распространенной американскими СМИ о том, что США якобы одобрили операцию ВСУ в Курской области, остались без ответа со стороны Белого дома и Госдепартамента.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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