"Настоящая дилемма" Байдена в Курской области: Президент США видит в нападении ВСУ проблему

Президент США Джо Байден сообщил, что получает регулярные отчеты о событиях в Курской области. По его словам, эта ситуация представляет собой серьезную проблему, по словам президента, это "настоящая дилемма".
Байден, как цитирует его пул Белого дома, отметил, что его информируют о развитии событий в Курской области каждые четыре-пять часов.
Ранее Байден воздерживался от публичных комментариев по поводу нападения украинских войск на Курскую область.
Запросы РИА Новости относительно информации, распространенной американскими СМИ о том, что США якобы одобрили операцию ВСУ в Курской области, остались без ответа со стороны Белого дома и Госдепартамента.
Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
"Взгляд": Из-за слабости Трампа "ястребы" Вашингтона захлопали крыльями
Атака ВСУ на Курскую область воодушевила радикалов в Республиканской партии Америки, которые давно хотят усилить военную поддержку ВСУ. "Ястребы" призывают посадить ветеранов ВВС США за штурвалы F-16, чтобы помочь Украине.
Baijiahao: Путин лишил Китай многомиллиардного контракта
Китайские журналисты из Baijiahao сообщили о решении Владимира Путина отказаться от сотрудничества с Поднебесной в проекте по строительству высокоскоростной ж/д между Москвой и Петербургом.
Google прекращает работу BigQuery в России с 9 сентября
Google прекратит в России использование облачного сервиса BigQuery для работы с большими данными. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании Softline, пользователи уже получили уведомления об этом изменении, которое вступит в силу с 9 сентября.
Собчак оценила интервью Илона Маска с Дональдом Трампа: "Люблю, когда корёжит"
Ксения Собчак объяснила, чем ей понравилось интервью Илона Маска с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.