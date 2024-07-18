Окружение главы Белого дома полагает, что Джо Байден начинает осознавать вероятность поражения на грядущих президентских выборах в США и рассматривает возможность прекращения своей кампании.

Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на четырех информаторов из ближнего круга президента.

По информации издания, некоторые приближенные к президенту лица считают, что он начал допускать мысль о возможном проигрыше в ноябре и потенциальном выходе из предвыборной гонки.

Один из источников подчеркнул, что окончательное решение о завершении кампании еще не принято. Другой информатор предположил, что заявление о выходе из гонки и поддержке вице-президента Камалы Харрис в качестве преемника может последовать в ближайшее время.

Представители администрации, однако, опровергают сообщения о возможном отказе главы государства от участия в выборах. Они утверждают, что эта информация является результатом спланированной кампании по оказанию давления на президента, организованной влиятельными членами Демократической партии.

Ранее стало известно, что президент инициировал проведение опроса общественного мнения относительно перспектив Камалы Харрис в случае ее вступления в президентскую гонку.

В рядах демократов усиливаются призывы к выдвижению альтернативного кандидата после неудачного выступления действующего президента на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически партия может принять такое решение на августовском съезде, однако на практике это представляется маловероятным без добровольного отказа самого кандидата.

Глава государства, тем не менее, заявляет о намерении продолжать борьбу, утверждая, что является наиболее подходящим кандидатом.

Следующие дебаты между действующим президентом и его оппонентом запланированы на 10 сентября. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)