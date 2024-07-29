Согласно информации издания Politico, президент США Джо Байден намерен предложить внесение значительной поправки в конституцию страны, целью которой является ограничение иммунитета глав государства от судебного преследования.

Издание, ссылаясь на два анонимных источника, сообщает, что в понедельник, 29 июля, Байден планирует представить предложение о масштабной реформе Верховного суда. Ожидается, что одним из пунктов этого предложения станет конституционная поправка, ограничивающая неприкосновенность президентов и ряда высокопоставленных чиновников.

По данным издания, данная поправка разрабатывается в ответ на решение Верховного суда, признавшего частичный иммунитет Дональда Трампа. Конкретные формулировки поправки пока не разглашаются.

Напомним, что 1 июля Верховный суд США отказался предоставить Дональду Трампу абсолютный иммунитет от судебного преследования за действия, совершенные им на посту президента. В постановлении суда указано, что президент не может быть привлечен к ответственности за действия, выполненные в рамках его официальных обязанностей, однако некоторые из предъявленных Трампу обвинений могут не подпадать под это определение.

Трамп положительно оценил решение Верховного суда, в то время как Джо Байден выразил опасения, что оно создает опасный прецедент, позволяющий главе государства игнорировать закон.

Трамп настаивает на своей неприкосновенности за действия, совершенные в период его президентства, включая ключевой эпизод — штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года, целью которого было помешать Конгрессу утвердить победу его оппонента-демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)