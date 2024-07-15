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Байден извинился за
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Байден извинился за "яблочко" Трампа

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время телевизионного интервью признал свою неправоту в использовании выражения "в яблочко" по отношению к своему предшественнику и конкуренту Дональду Трампу, на которого позднее было совершено нападение.

В эфире телеканала NBC Байден признал ошибочность употребления данного выражения.

Он затруднился точно воспроизвести свою формулировку, но пояснил, что его намерением было привлечь внимание общественности к высказываниям и действиям Трампа.

Президент подчеркнул, что не использовал выражение "в перекрестье прицела", пытаясь оправдать свои слова в ходе интервью.

Согласно информации, опубликованной изданием Politico, на прошлой неделе во время телефонной конференции с финансовыми донорами своей предвыборной кампании Байден высказался о необходимости сфокусировать внимание на Трампе, используя метафору с мишенью.

В кругах республиканцев утверждают, что подобное высказывание действующего президента-демократа могло быть интерпретировано буквально и воспринято как призыв к действию.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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