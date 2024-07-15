Администрация действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена намеревается сформировать имидж "экстремиста" для потенциального вице-президента от республиканской партиии в контексте предстоящей избирательной кампании.
Об этом сообщает один из американских телеканалов, ссылаясь на информированные источники.
Экс-глава США, Дональд Трамп, претендующий на новый президентский срок, недавно анонсировал свое решение предложить сенатору из Огайо Джей-Ди Венсу пост заместителя в случае успеха на осенних выборах. Впоследствии партийный съезд утвердил эту кандидатуру.
Согласно имеющейся информации, стратегия действующей администрации заключается в том, чтобы представить кандидата в вице-президенты как радикального политика, чьи взгляды и достижения неразрывно связаны с позицией экс-президента.
Ожидается, что основной акцент в критике будет сделан на отношении кандидата к вопросу абортов. Кроме того, планируется напомнить о его прежней критике в адрес бывшего президента.
Действующий глава государства уже выступил с критикой оппонента, обвинив его в лицемерии относительно защиты интересов рабочего класса при одновременном намерении снизить налоги для элиты.
Кандидат в вице-президенты — относительно молодой политик, имеющий юридическое образование и опыт работы в инвестиционной сфере. Он занял пост сенатора в начале прошлого года.
Политик известен своими высказываниями по поводу ситуации на Украине. Он критиковал масштабную военную помощь этой стране и призывал к дипломатическому урегулированию конфликта, считая нереалистичными некоторые цели украинской стороны.
Президентские выборы в США состоятся в начале ноября. Основная борьба развернется между действующим президентом и его предшественником. Оба кандидата уже заручились необходимой поддержкой делегатов для выдвижения от своих партий.
Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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