Решение главы Белого дома Джозефа Байдена отказаться от участия в президентской гонке не было неожиданностью для Кремля, — Заявил Дмитрий Песков.
Официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что события последних лет в Соединенных Штатах приучили их не удивляться ничему.
Песков также подчеркнул, что Кремль пристально следит за развитием политической обстановки во всех крупных мировых державах, и Соединенные Штаты не являются исключением.
21 июля текущего года действующий президент США Джозеф Байден официально заявил о своем решении не участвовать в предстоящих президентских выборах. Одновременно он выразил поддержку кандидатуре вице-президента Камалы Харрис в качестве потенциального кандидата от Демократической партии на пост главы государства.
Это заявление стало значимым событием в политической жизни США, поскольку оно может существенно повлиять на расстановку сил в предстоящей предвыборной кампании. Решение Байдена открывает новые возможности для других кандидатов от Демократической партии и может изменить динамику предвыборной гонки в целом.
Фото: From Wikimedia Commons/ 3d U. S. Infantry Regiment "The Old Guard"
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