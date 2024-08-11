Байден все еще надеется достичь мира в секторе Газа

Байден заявил, что его план по достижению мира в Газе еще актуален

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS выразил уверенность в возможности достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа до окончания его президентского срока.

CBS приводит слова Байдена о том, что разработанный им план, который получил поддержку "Большой семерки", Совета Безопасности ООН и других сторон, по-прежнему актуален.

Байден также отметил, что он и его команда ежедневно прилагают усилия для предотвращения эскалации конфликта до уровня региональной войны, подчеркнув высокую вероятность такого развития событий.

Ранее на этой неделе лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры по соглашению о прекращении огня в секторе Газа 15 августа. В их совместном заявлении говорится о готовности посредников представить Израилю и ХАМАС окончательное предложение, которое позволит урегулировать оставшиеся вопросы с учетом интересов всех сторон.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила готовность израильской стороны принять участие в переговорах.

Издание The National со ссылкой на источник, близкий к ХАМАС, сообщило, что движение также рассматривает возможность возобновления участия в переговорном процессе.

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