Байден все еще надеется достичь мира в секторе Газа

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS выразил уверенность в возможности достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа до окончания его президентского срока.
CBS приводит слова Байдена о том, что разработанный им план, который получил поддержку "Большой семерки", Совета Безопасности ООН и других сторон, по-прежнему актуален.
Байден также отметил, что он и его команда ежедневно прилагают усилия для предотвращения эскалации конфликта до уровня региональной войны, подчеркнув высокую вероятность такого развития событий.
Ранее на этой неделе лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры по соглашению о прекращении огня в секторе Газа 15 августа. В их совместном заявлении говорится о готовности посредников представить Израилю и ХАМАС окончательное предложение, которое позволит урегулировать оставшиеся вопросы с учетом интересов всех сторон.
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила готовность израильской стороны принять участие в переговорах.
Издание The National со ссылкой на источник, близкий к ХАМАС, сообщило, что движение также рассматривает возможность возобновления участия в переговорном процессе.
Фото: From Wikimedia Commons/ Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Байден считает Харрис и Уолза отличным тандемом для выборов
Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что Камала Харрис, кандидат на пост главы государства от Демократической партии, и ее напарник, губернатор штата Миннесота Тим Уолз, представляют собой наиболее сильную команду для победы на выборах.
Михаэль Гисс заявил, что Германия должна готовиться к войне с Россией
Командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс в интервью изданию Welt выразил мнение о необходимости подготовки Германии к возможному противостоянию с Россией в течение ближайших пяти лет.
Катя Гордон призвала таксистов в Курской области оставаться людьми: "Не будьте рвачами!"
Юрист Екатерина Гордон обратилась к россиянам с призывом оказать помощь пострадавшим от атаки ВСУ жителям Курской области.
Олег Газманов опубликовал стихи о трагедии в Курской области после упрёков Галкина*
Певец Олег Газманов не прошёл мимо трагедии, случившийся в Курской области после атаки на регион ВСУ.