Джо Байден и Камала Харрис обсудят вопросы, связанные с конфликтом на Украине на съезде демократов

Президент США Джо Байден затронет вопросы конфликта на Украине и противостояния США с Россией в своем выступлении в понедельник. Эти темы будут активно обсуждаться и на съезде демократов в Чикаго, как сообщила председатель комитета Национального съезда Демократической партии Миньон Мур в комментарии для РИА Новости.
"Скорее всего, президент выделит эту тему значительным образом сегодня вечером во время своей речи," — передала она на брифинге, отвечая на вопрос агентства. Мур также сообщила, что вице-президент Камала Харрис планирует поднять вопрос Украины в своей речи, запланированной на четверг.
Также Мур проинформировала, что в среду или четверг у них будет секция, полностью посвященная международной политике, где будет много информации об Украине.
Национальный съезд Демократической партии США начался в Чикаго сегодня 19 августа и продлится по 22 августа. В рамках мероприятий вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, примет официальную номинацию от партии для участия в выборах президента США, которые состоятся 5 ноября 2024 года.
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