Он заменил поезд на велосипед: как студент из Томска открывает для себя Россию с неожиданной стороны

История одного велопутешествия уже переросла в привычку: студент из Томска второй год подряд проверяет Россию на выносливость — свою и велосипеда. Об этом сообщает Tomsk.ru: Мустафа Гюль, студент турецкого происхождения, продолжает ездить по стране на двух колесах и постепенно наращивает дистанции. Его маршрут меняется от сезона к сезону, но идея остается прежней — ехать далеко и своим ходом.

Как начинался маршрут и что получилось в 2025 году

По данным Tomsk. ru, в 2024 году Мустафа Гюль поставил перед собой амбициозную цель — добраться на велосипеде до Турции. Это была попытка проехать на двух колесах путь, который для большинства остается маршрутом самолета или поезда. Насколько близко он подошел к этой цели, в публикации не уточняется, но сама задача задает масштаб его замысла.

В 2025 году путешествие получило продолжение: Мустафа "докрутил педали" до Дагестана. То есть его очередной сезонный маршрут оказался ориентирован на южное направление. По словам авторов материала, поездка стала подтверждением того, что прошлогодняя идея не осталась разовой авантюрой.

Сколько километров он уже проехал и что дальше

Суммарно, как пишет Tomsk. ru, Мустафа Гюль преодолел около 10 тысяч километров. Эта цифра складывается из поездок за два года и показывает, что для него это уже не эпизод, а устойчивый формат жизни на время путешествий. Такой пробег означает многонедельные маршруты, постоянную логистику и физическую нагрузку, с которой справляются далеко не все.

В материале отмечается, что в будущем Мустафа снова попробует доехать до Турции. То есть цель 2024 года остается актуальной и рассматривается как план на следующие поездки. Судя по текущей динамике, он движется к ней постепенно, наращивая опыт и расстояния сезон за сезоном.