Хотите накачать бицепсы? Мы собрали три эффективных упражнения, которые помогут вам достичь желаемых результатов!
1. Сгибание рук со штангой
Это классическое упражнение позволяет эффективно проработать бицепсы. Старайтесь держать локти неподвижно и поднимать штангу до уровня плеч.
2. Сгибание рук с гантелями
Выполняйте это упражнение поочередно на каждую руку. Это поможет развить симметрию и равномерно нагрузить мышцы.
3. Концентрированное сгибание
Сядьте на скамью, опираясь локтем на внутреннюю часть бедра. Это упражнение изолирует бицепс и помогает максимально сфокусироваться на работе мышцы.
Фото: commons.wikimedia.org/Manvel Mamoyan(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Разведка США: иностранные силы не вмешиваются в выборы президента
Американская разведка заявила, что внешние силы не вмешиваются в выборы президента США, однако стремятся "повлиять" на их исход и ослабить Штаты. Об этом сообщил представитель сообщества на брифинге.
Минюст США: Кириенко участвует в патриотическом воспитании молодёжи России
Минюст США признал усилия первого замруководителя АП России Сергея Кириенко в вопросах патриотического воспитания молодёжи России. Доклад ссылается на расследование ФБР. В документе сказано, что ранее Кириенко рассматривался как сторонник идей Запада, однако в последние годы его риторика склонилась в сторону национальных ценностей, с акцентом на воспитание нового поколения в интересах РФ.
Юрий Лоза показал, как выглядел в 1977 году с бородой
Певец Юрий Лоза поделился с подписчиками снимком, на котором он запечатлён почти полвека назад с красивой бородой.
На оперную певицу Марию Максакову* завели дело за призывы к помощи ВСУ
Бывшую солистку Мариинского театра и эк-депутата Госдумы Марию Максакову* будут судить за призывы к спонсированию ВСУ.