Топ-3 упражнения для бицепса: секреты от профи

Хотите накачать бицепсы? Мы собрали три эффективных упражнения, которые помогут вам достичь желаемых результатов!

1. Сгибание рук со штангой

Это классическое упражнение позволяет эффективно проработать бицепсы. Старайтесь держать локти неподвижно и поднимать штангу до уровня плеч.

2. Сгибание рук с гантелями

Выполняйте это упражнение поочередно на каждую руку. Это поможет развить симметрию и равномерно нагрузить мышцы.

3. Концентрированное сгибание

Сядьте на скамью, опираясь локтем на внутреннюю часть бедра. Это упражнение изолирует бицепс и помогает максимально сфокусироваться на работе мышцы.

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