Девушка делает растяжку
Девушка делает растяжку
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Тренировка превращается в риск: простой жест спасает мышцы от травм

Harvard Health: регулярная растяжка бицепсов увеличивает амплитуду движений

Что общего между тем, чтобы "забыть" почистить зубы нитью и пропустить заминку после тренировки? Оба варианта звучат соблазнительно, но последствия могут оказаться не самыми приятными. Ваши бицепсы, как и любые другие мышцы, заслуживают внимания не только на тренировке, но и после неё. Правильная растяжка помогает восстановиться, снизить риск травм и даже улучшить результаты.

Зачем растягивать бицепсы

Многие недооценивают пользу таких упражнений. Однако регулярная растяжка:

  • Снижает риск травм. После интенсивной нагрузки мышцы получают дополнительный приток крови, что ускоряет восстановление.
  • Улучшает амплитуду движений. По данным Harvard Health, без растяжки мышцы становятся короче и плотнее, ограничивая подвижность суставов.
  • Повышает эффективность тренировок. Чем полнее амплитуда в упражнениях (например, в подъёмах на бицепс), тем больше мышечных волокон вовлекается в работу. В долгосрочной перспективе это помогает быстрее набрать силу.

Лучшие упражнения для растяжки бицепсов

Сидячая растяжка с согнутыми коленями.

Сядьте на пол, согните ноги и поставьте стопы на пол. Ладони разместите за спиной пальцами от себя. Аккуратно подайте таз вперёд — почувствуете растяжение бицепсов.

Растяжка у стены.

Поставьте ладонь на стену на уровне плеча и плавно разворачивайте корпус в противоположную сторону. Чтобы задействовать разные участки мышцы, меняйте высоту ладони.

Стоячая растяжка с замком.

Сцепите руки за спиной, выпрямите их и поднимайте вверх до ощущения лёгкого натяжения. Если руки не сходятся, используйте полотенце.

С вращением кистей.

Поднимите руки за спину, повернув большие пальцы вниз. Затем разверните ладони вверх и поднимите руки до уровня плеч. В каждой фазе задержитесь на несколько секунд.

Растяжка в дверном проёме.

Поставьте ладонь на косяк, согнув руку под прямым углом. Сделайте шаг вперёд, смещая вес тела, и мягко покачивайтесь.

Как правильно выполнять растяжку

Перед упражнениями важно слегка разогреться — пробежка на месте, велотренажёр или простые прыжки в течение 3-5 минут помогут избежать травм. Держите каждую позицию около 30 секунд, избегая рывков и боли. Лучшее время для растяжки — сразу после тренировки на верхнюю часть тела, когда мышцы уже прогреты.

Интересный факт: согласно исследованиям Американского колледжа спортивной медицины, даже короткая заминка после тренировки (всего 5-10 минут растяжки) значительно снижает мышечную боль на следующий день.

