Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
мужчина с гантелями
мужчина с гантелями
© freepik by Drazen Zigic is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:50

Скрытый враг мышц: почему привычные упражнения убивают результат

Врач-физиотерапевт Сэм Бекуртни назвал 6 эффективных вариаций сгибаний рук для роста бицепсов

Кажется, привычные сгибания рук со штангой или гантелями перестали приносить результаты? Такое бывает: мышцы быстро адаптируются, и прогресс останавливается. Но выход есть — достаточно внести в тренировки немного разнообразия. Физиотерапевт и тренер по силовой подготовке из Нью-Йорка Сэм Бекуртни предлагает шесть вариаций сгибаний рук, которые помогут "разбудить" мышцы и добавить огня в каждую тренировку.

Почему стоит менять упражнения?

Одни и те же движения перестают стимулировать рост мышц, и, кроме того, повторение изо дня в день делает тренировки скучными. Включение новых вариантов сгибаний помогает:

  • задействовать бицепс под разными углами,
  • укрепить предплечья и запястья,
  • улучшить контроль над весом и технику.

Интересный факт: исследование, опубликованное в Journal of Strength and Conditioning Research, показало, что смена хвата при выполнении сгибаний увеличивает активность мышц на 20-25%.

6 вариантов сгибаний рук

1. Молотковые сгибания (Hammer Curl)

Простой, но эффективный вариант. Гантели держат нейтральным хватом, ладони смотрят друг на друга. Такой способ сильнее включает мышцы предплечья и брахиалис, создавая объём руки.

2. Обратный хват (Reverse Grip Curl)

Держите гантели так, чтобы ладони были направлены назад. Этот вариант особенно хорошо развивает предплечья. "Не позволяйте весу управлять вами, — напоминает Бекуртни. — Сохраняйте контроль, и при необходимости уменьшайте нагрузку".

3. Сгибания Зоттмана (Zottman Curl)

Комбинация двух техник: подъём с обычным хватом и опускание с обратным. Такое упражнение тренирует и бицепсы, и мышцы предплечья.

4. Сгибания с резиной и темпом (Banded Tempo Curl)

Резиновая лента добавляет сопротивление, а медленное опускание (около 4 секунд) заставляет мышцы работать максимально эффективно.

5. Концентрированные сгибания (Concentration Curl)

Классика, которая позволяет "поймать" пик сокращения. Сидя на скамье, локоть упирается в бедро, движение становится изолированным и максимально точным.

6. Трёхэтапные сгибания (3-Part Curl или 21s)

Техника для взрывной прокачки: сначала 7 повторов до половины амплитуды, потом 7 — от середины до верха, и ещё 7 полных. Всего 21 повторение, после которых бицепсы буквально горят.

Меняя упражнения и технику, вы не только избежите застоя, но и сделаете тренировки интереснее. Добавляйте эти варианты в программу постепенно, следите за техникой и не забывайте о контроле веса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-тренер Сергей Литовченко рассказал, как безопасно тренироваться в жару сегодня в 12:47

Вода важнее рекордов: главные правила летних тренировок

Фитнес-тренер объяснил, как безопасно тренироваться в жару: заниматься утром или вечером, пить воду, избегать плотной одежды и снижать рабочие веса. Летом главное — не навредить организму.

Читать полностью » Ирина Ротач: регулярное упражнение скалолаз уменьшает объём талии сегодня в 11:44

Жир на животе уходит труднее всего — но это движение справляется

Фитнес-эксперт назвала простое упражнение, которое помогает убрать живот после 40 лет. "Скалолаз" задействует пресс, ягодицы и плечи, укрепляет осанку и активно сжигает калории — особенно при регулярном выполнении.

Читать полностью » Фитнес-тренер Ольга Яблокова: объёмные квадрицепсы у женщин чаще связаны с техникой упражнений сегодня в 10:40

Зал делает бёдра больше? На самом деле причина в технике

Фитнес-тренер объяснила, как девушкам избежать излишнего роста квадрицепсов при тренировках. Главное — техника в базовых упражнениях и отказ от изолирующих движений вроде разгибания ног в тренажёре.

Читать полностью » Фитнес-инструктор Эмили Жак назвала ослиные пинки эффективным упражнением для ягодиц сегодня в 9:50

Незаметное упражнение, которое спасает от диастаза и хронических проблем со спиной

Простое движение на четвереньках может изменить вашу тренировку. Как «ослиный пинок» укрепляет ягодицы, защищает спину и помогает даже во время беременности?

Читать полностью » Каролина Араухо назвала подходящий вес медицинбола для разных уровней подготовки сегодня в 9:10

Тренировка превращается в игру: что скрывает обычный медицинбол

Один снаряд способен заменить и гантели, и штангу: медицинбол укрепляет мышцы, развивает скорость и добавляет кардио. Но какой вес выбрать?

Читать полностью » Упражнения с собственным весом помогают нарастить мышцы без оборудования — Американский совет по упражнениям сегодня в 8:50

Простые упражнения, от которых мышцы растут, а лишний вес тает

Можно ли накачать мышцы и стать сильнее без спортзала и гантелей? Узнайте, как тренировки с собственным весом помогают развить силу и выносливость.

Читать полностью » Сара Тейлор и Морит Саммерс назвали доступные упражнения для укрепления кора при ожирении сегодня в 8:10

Семь движений, которые меняют тело, даже если спортзал кажется кошмаром

Сильный кор — это не про кубики на животе. Узнайте, какие простые упражнения помогут людям с лишним весом укрепить тело и чувствовать себя увереннее.

Читать полностью » Физиотерапевт Джен Фрабони объяснила, как правильно напрягать мышцы кора при тренировке сегодня в 7:50

Неправильное напряжение пресса разрушает позвоночник: как избежать ошибки

Правильное включение кора — это не только пресс. Узнайте, как дыхание и мягкая фиксация мышц защищают спину и делают тренировки эффективнее.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные выявили связь между выходными и развитием социального апноэ
Дом

Как ухаживать за детской одеждой: правила стирки, сушки и глажки для безопасности ребёнка
Еда

Шампиньоны с травами и лимоном: готовим в духовке по простому рецепту
Садоводство

Дачники в Ульяновской области совмещают клумбы с мини-огородами
Питомцы

Козы различают эмоции человека по голосу и выражению лица
Спорт и фитнес

Силовые упражнения с гирей сидя рекомендуют при травмах ног и малой активности
Красота и здоровье

Сексолог Джесс О’Рейли: после 70 лет интимная жизнь становится глубже и эмоциональнее
Туризм

Тайна невидимых уголков Италии: 99% страны еще не исследованы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru