Скрытый враг мышц: почему привычные упражнения убивают результат

Кажется, привычные сгибания рук со штангой или гантелями перестали приносить результаты? Такое бывает: мышцы быстро адаптируются, и прогресс останавливается. Но выход есть — достаточно внести в тренировки немного разнообразия. Физиотерапевт и тренер по силовой подготовке из Нью-Йорка Сэм Бекуртни предлагает шесть вариаций сгибаний рук, которые помогут "разбудить" мышцы и добавить огня в каждую тренировку.

Почему стоит менять упражнения?

Одни и те же движения перестают стимулировать рост мышц, и, кроме того, повторение изо дня в день делает тренировки скучными. Включение новых вариантов сгибаний помогает:

задействовать бицепс под разными углами,

укрепить предплечья и запястья,

улучшить контроль над весом и технику.

Интересный факт: исследование, опубликованное в Journal of Strength and Conditioning Research, показало, что смена хвата при выполнении сгибаний увеличивает активность мышц на 20-25%.

6 вариантов сгибаний рук

1. Молотковые сгибания (Hammer Curl)

Простой, но эффективный вариант. Гантели держат нейтральным хватом, ладони смотрят друг на друга. Такой способ сильнее включает мышцы предплечья и брахиалис, создавая объём руки.

2. Обратный хват (Reverse Grip Curl)

Держите гантели так, чтобы ладони были направлены назад. Этот вариант особенно хорошо развивает предплечья. "Не позволяйте весу управлять вами, — напоминает Бекуртни. — Сохраняйте контроль, и при необходимости уменьшайте нагрузку".

3. Сгибания Зоттмана (Zottman Curl)

Комбинация двух техник: подъём с обычным хватом и опускание с обратным. Такое упражнение тренирует и бицепсы, и мышцы предплечья.

4. Сгибания с резиной и темпом (Banded Tempo Curl)

Резиновая лента добавляет сопротивление, а медленное опускание (около 4 секунд) заставляет мышцы работать максимально эффективно.

5. Концентрированные сгибания (Concentration Curl)

Классика, которая позволяет "поймать" пик сокращения. Сидя на скамье, локоть упирается в бедро, движение становится изолированным и максимально точным.

6. Трёхэтапные сгибания (3-Part Curl или 21s)

Техника для взрывной прокачки: сначала 7 повторов до половины амплитуды, потом 7 — от середины до верха, и ещё 7 полных. Всего 21 повторение, после которых бицепсы буквально горят.

Меняя упражнения и технику, вы не только избежите застоя, но и сделаете тренировки интереснее. Добавляйте эти варианты в программу постепенно, следите за техникой и не забывайте о контроле веса.