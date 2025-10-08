Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Арлингтон-Роу в Бибери , графство Глостершир в Англии
© commons.wikimedia.org by Saffron Blaze is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Деревня, где остановилось время: Бибери признали самой красивой в мире

Издание Forbes назвало деревню Бибери в Глостершире самой живописной в мире

Трудно поверить, что где-то ещё можно найти место, где время словно остановилось. Бибери — небольшая деревня в английском графстве Глостершир, о которой когда-то с восторгом говорил Уильям Моррис. Этот пейзажный уголок, будто сошедший с картин XIX века, теперь признан самым красивым в мире по версии Forbes 2025 года. И кажется, что с этим спорить бессмысленно.

Очарование, застывшее во времени

Деревня расположена в сердце Котсуолдса — области, знаменитой мягкими холмами, пастбищами и золотистыми домами из известняка. Бибери словно создан для того, чтобы олицетворять английскую идиллию. Узкие улочки, ручьи с кристально чистой водой, старинные коттеджи с покатыми крышами и цветущие сады образуют картину, где всё дышит покоем.

Эти дома, построенные ещё в XIV-XVII веках, стали настолько узнаваемыми, что даже попали на страницы британских паспортов. А главный их ряд — Арлингтон-Роу — выглядит как иллюстрация к старинной сказке. Его воздвигли около 1380 года как склады для шерсти, а спустя три века превратили в домики для ткачей. С тех пор здесь почти ничего не изменилось, кроме того, что теперь эти коттеджи принадлежат Национальному тресту по охране исторического наследия.

Пейзаж, где оживают легенды

Бибери нельзя воспринимать как музей под открытым небом — это живой посёлок с населением около 600 человек. Здесь по утрам пахнет свежей выпечкой, а в садах цветут розы. Утки неторопливо плывут по реке Колн, над водой склоняются ветви ив, а каждый уголок будто создан, чтобы попасть в объектив камеры.

Архитектура деревни поражает гармонией: известняковые стены, дубовые балки, окна с узорными переплётами. Всё это окружено зелёными лужайками и каменными стенами, сложенными без капли цемента — традицией, которой Котсуолдс гордится веками. Неудивительно, что Бибери часто называют "живой открыткой Англии".

Кулинарные радости и сельские традиции

Главная гастрономическая гордость Бибери — старейшая в регионе форелевая ферма. Здесь можно попробовать свежую рыбу, половить её самому или просто насладиться видом водных каскадов. Любителям домашней кухни стоит заглянуть в паб Catherine Wheel - уютный, с камином и ароматом жаркого, или в отель Swan, где подают изысканные блюда из местных продуктов. В тёплую погоду обед под открытым небом превращается в настоящее удовольствие.

Советы шаг за шагом: как насладиться поездкой

  1. Выберите сезон. Осень и весна — самые живописные периоды: меньше туристов и мягкий климат.

  2. Остановитесь рядом. Уютный городок Сайренсестер идеально подойдёт для ночлега: здесь больше гостиниц и ресторанов.

  3. Продумайте транспорт. Из Лондона до Кембла можно доехать на поезде, а затем пересесть на автобус до Бибери.

  4. Запаситесь временем. Чтобы почувствовать атмосферу, лучше не спешить и посвятить прогулке целый день.

  5. Соблюдайте уважение. Арлингтон-Роу — жилой квартал, поэтому не стоит заглядывать в окна: за сказочными фасадами живут настоящие люди.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: приехать в разгар туристического сезона.
    Последствие: толпы туристов, переполненные парковки и очереди в кафе.
    Альтернатива: выбрать путешествие с октября по март — спокойнее, дешевле и по-домашнему уютно.

  • Ошибка: ожидать большого выбора отелей в самой деревне.
    Последствие: высокая цена и дефицит мест.
    Альтернатива: остановиться в окрестностях — в Бёртоне или Сайренсестере, где уровень комфорта не уступает, а атмосфера остаётся подлинной.

А что если вы впервые в Англии?

Для тех, кто только открывает страну, Бибери станет идеальной отправной точкой. Здесь всё предельно понятно: англоговорящая среда, приветливые жители и безопасная атмосфера. Даже короткая прогулка по деревне создаёт ощущение, будто вы попали в роман Джейн Остин или на съёмочную площадку британского фильма.

Сравнение: Бибери и другие деревни Котсуолдса

Деревня Особенность Атмосфера
Бибери Арлингтон-Роу, река Колн, форелевая ферма Идиллическая, пасторальная
Бёртон-он-зе-Вотер Мостики и миниатюрные дома Туристическая и оживлённая
Сноухилл Крутые холмы, панорамы Уединённая и романтичная
Касл-Комб Средневековые улочки Кинематографичная, тихая

Плюсы и минусы посещения

Плюсы Минусы
Великолепные пейзажи и архитектура Переполненность летом
Возможность остановиться рядом с достопримечательностями Ограниченные парковки
Приветливые местные жители Мало развлечений ночью
Безопасность и чистота Невысокая мобильная связь в глуши

FAQ: частые вопросы о Бибери

Как добраться до Бибери без автомобиля?
Из Лондона на поезде до станции Кембл (около 1,5 часа), затем автобусом или такси.

Сколько стоит проживание?
Ночь в гостевом доме поблизости обойдётся в 100-150 фунтов. В отеле Swan цены выше, но включают завтрак и парковку.

Что купить на память?
Местный мёд, шерстяные изделия и открытки с видами Котсуолдса — всё ручной работы.

Можно ли купаться в реке Колн?
Нет, вода хоть и прозрачная, но это охраняемая зона, где живёт редкая форель.

Мифы и правда

  • Миф: Бибери — туристическая декорация.
    Правда: здесь живут настоящие люди, работающие в фермерских хозяйствах и ремесленных мастерских.

  • Миф: попасть в Арлингтон-Роу невозможно.
    Правда: пройтись вдоль домов можно свободно, просто не стоит беспокоить жильцов.

  • Миф: в деревне скучно.
    Правда: даже короткая прогулка превращается в медитацию — место само по себе вдохновляет.

Исторический контекст

  1. X век - первые упоминания о поселении саксонов.

  2. XIV век - расцвет торговли шерстью и строительство Арлингтон-Роу.

  3. XIX век - интерес к деревне возрождает Уильям Моррис.

  4. XX век - Бибери берёт под охрану Национальный трест.

  5. 2025 год - Forbes признаёт деревню самой красивой в мире.

3 интересных факта

• На гербе деревни изображена форель — символ её главного промысла.
• В фильме "Дневник Бриджит Джонс" пейзажи Бибери использовались как фон для загородных сцен.
• Здесь часто проходят свадьбы иностранцев, мечтающих о "британской классике" на фотографиях.

