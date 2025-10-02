Бибракте удивил учёных: древний город оказался сложнее, чем думали историки

Археологи Будапештского университета имени Этвёша Лоранда (ELTE) завершили очередной сезон раскопок на Мон-Бёвре — месте, где находился знаменитый оппидум Бибракте, столица эдуев. Под руководством профессора Ласло Борхи венгерская команда сосредоточилась на двух ключевых задачах: изучении комплекса форум-базилика, возведённого до правления Августа, и уточнении трассы древнего акведука.

Стратиграфическая головоломка

Работа осложняется крайне сложной стратиграфией:

минимум три античные строительные фазы;

многочисленные средневековые и более поздние вмешательства, прорезающие древние слои.

Это создало настоящую "археологическую загадку", которую удалось частично разгадать в этом году.

Основные достижения сезона

Демонтаж средневекового ограждения: позволил соединить разрозненные участки стен, ориентированные с севера на юг. Южный сектор: исследование мощёной площади (открытой в 2023 году) выявило: подвижные материалы для уточнения датировки;

остатки более древней базилики, разобранной в позднереспубликанский период. Северный сектор: чётко зафиксирована северная подпорная стенка террасы;

найден короткий, но важный фрагмент акведука, что подтвердило старые гипотезы;

определена восточная периметральная стена квартала.

Эти находки значительно проясняют топографию и планировку инсулы.

Сравнение целей и результатов

Цель экспедиции Результат 2024 года Изучить базилику до Августа Обнаружены следы более ранней постройки под поздними уровнями Найти акведук Выявлен короткий, но достоверный фрагмент Уточнить границы квартала Зафиксирована восточная стена инсулы

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничиваться только известными планами XIX века.

Последствие: упущение реальной трассы акведука.

Альтернатива: сочетать современные раскопки и геофизику.

Ошибка: анализировать слои разрозненно.

Последствие: путаница в датировках.

Альтернатива: целостная стратиграфическая схема.

А что если…

А что если найденный участок акведука принадлежит более ранней системе, чем считалось ранее? Это может означать, что Бибракте имел более сложное и древнее водоснабжение, чем предполагали историки.

Плюсы и минусы экспедиции

Плюсы Минусы Удалось локализовать акведук Фрагмент короткий и требует дальнейшего изучения Подтверждены данные о периметральной стене Стратиграфия остаётся крайне сложной Расширено понимание базилики и форумного комплекса Необходимы новые раскопки для полной картины

FAQ

Что такое Бибракте?

Это столица галльского племени эдуев, упомянутая у Цезаря, один из важнейших центров Галлии.

Чем уникальны раскопки?

Сложная стратиграфия, объединяющая античные, средневековые и современные слои.

Зачем искать акведук?

Системы водоснабжения дают ключ к пониманию инфраструктуры и уровня организации города.

Три факта

Бибракте — место встречи Цезаря с эдуями и важный политический центр Галлии. Форум и базилика были построены ещё до Августа, что редкость для галльских оппидумов. В восточном секторе инсулы ожидаются новые открытия, связанные с городской организацией.

Исторический контекст

I век до н. э. — Бибракте достигает расцвета, центр эдуев.

52 г. до н. э. — город упоминается в "Записках о Галльской войне" Цезаря.

Эпоха Августа — перестройка и новые архитектурные комплексы.

XXI век — международные экспедиции, включая ELTE, продолжают раскрывать многослойную историю города.