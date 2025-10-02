Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Захоронение
Захоронение
© https://commons.wikimedia.org by Dmytro sagaydak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:50

Бибракте удивил учёных: древний город оказался сложнее, чем думали историки

В Бибракте раскопали остатки базилики доавгустовской эпохи

Археологи Будапештского университета имени Этвёша Лоранда (ELTE) завершили очередной сезон раскопок на Мон-Бёвре — месте, где находился знаменитый оппидум Бибракте, столица эдуев. Под руководством профессора Ласло Борхи венгерская команда сосредоточилась на двух ключевых задачах: изучении комплекса форум-базилика, возведённого до правления Августа, и уточнении трассы древнего акведука.

Стратиграфическая головоломка

Работа осложняется крайне сложной стратиграфией:

  • минимум три античные строительные фазы;

  • многочисленные средневековые и более поздние вмешательства, прорезающие древние слои.

Это создало настоящую "археологическую загадку", которую удалось частично разгадать в этом году.

Основные достижения сезона

  1. Демонтаж средневекового ограждения: позволил соединить разрозненные участки стен, ориентированные с севера на юг.

  2. Южный сектор: исследование мощёной площади (открытой в 2023 году) выявило:

    • подвижные материалы для уточнения датировки;

    • остатки более древней базилики, разобранной в позднереспубликанский период.

  3. Северный сектор:

    • чётко зафиксирована северная подпорная стенка террасы;

    • найден короткий, но важный фрагмент акведука, что подтвердило старые гипотезы;

    • определена восточная периметральная стена квартала.

Эти находки значительно проясняют топографию и планировку инсулы.

Сравнение целей и результатов

Цель экспедиции Результат 2024 года
Изучить базилику до Августа Обнаружены следы более ранней постройки под поздними уровнями
Найти акведук Выявлен короткий, но достоверный фрагмент
Уточнить границы квартала Зафиксирована восточная стена инсулы

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничиваться только известными планами XIX века.
    Последствие: упущение реальной трассы акведука.
    Альтернатива: сочетать современные раскопки и геофизику.

  • Ошибка: анализировать слои разрозненно.
    Последствие: путаница в датировках.
    Альтернатива: целостная стратиграфическая схема.

А что если…

А что если найденный участок акведука принадлежит более ранней системе, чем считалось ранее? Это может означать, что Бибракте имел более сложное и древнее водоснабжение, чем предполагали историки.

Плюсы и минусы экспедиции

Плюсы Минусы
Удалось локализовать акведук Фрагмент короткий и требует дальнейшего изучения
Подтверждены данные о периметральной стене Стратиграфия остаётся крайне сложной
Расширено понимание базилики и форумного комплекса Необходимы новые раскопки для полной картины

FAQ

Что такое Бибракте?
Это столица галльского племени эдуев, упомянутая у Цезаря, один из важнейших центров Галлии.

Чем уникальны раскопки?
Сложная стратиграфия, объединяющая античные, средневековые и современные слои.

Зачем искать акведук?
Системы водоснабжения дают ключ к пониманию инфраструктуры и уровня организации города.

Три факта

  1. Бибракте — место встречи Цезаря с эдуями и важный политический центр Галлии.

  2. Форум и базилика были построены ещё до Августа, что редкость для галльских оппидумов.

  3. В восточном секторе инсулы ожидаются новые открытия, связанные с городской организацией.

Исторический контекст

I век до н. э. — Бибракте достигает расцвета, центр эдуев.

52 г. до н. э. — город упоминается в "Записках о Галльской войне" Цезаря.

Эпоха Августа — перестройка и новые архитектурные комплексы.

XXI век — международные экспедиции, включая ELTE, продолжают раскрывать многослойную историю города.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Чивита-ди-Тарквиния найдены доказательства существования богатого римского центра сегодня в 18:41

Древний мегаполис в Италии: археологи нашли город, который жил по своим правилам

Новые раскопки в Чивита-ди-Тарквиния показали: город был не только этрусским центром, но и крупным римским городом с дорогами, домусами и торговыми площадями.

Читать полностью » Прото-Земля стала обитаемой благодаря космическому столкновению сегодня в 18:28

Столкновение, подарившее жизнь: как Земля получила воду в космической аварии

Учёные впервые установили точную хронологию химического рождения Земли: её облик сформировался менее чем за 3 млн лет. Но кто подарил планете воду?

Читать полностью » В Испании обнаружена шарнирная кукла из терракоты времён Римской империи сегодня в 17:38

На римской помойке нашли сокровище: как выглядела любимая игрушка античных детей

На римской свалке в Андалусии археологи нашли редкую шарнирную куклу из терракоты. Она показывает, чем играли дети античного города.

Читать полностью » В Саудовской Аравии нашли наскальные рисунки возрастом 12 тысяч лет сегодня в 17:32

Древние художники жили в пустыне? В Саудовской Аравии нашли галерею наскальных рисунков

В пустынях Саудовской Аравии археологи нашли изображения животных, которым, возможно, около 12 тысяч лет. Что скрывают загадочные рисунки?

Читать полностью » В провинции Шаньдун найдены древнейшие семена бобов адзуки сегодня в 16:30

Китайцы были впереди планеты всей: древние бобы доказывают это

В Китае нашли обугленные бобы адзуки возрастом 9 тысяч лет. Учёные спорят: это дикорастущие семена или первые шаги к земледелию?

Читать полностью » В Андалусии обнаружен 13-метровый дольмен эпохи неолита сегодня в 16:23

Неолитический небоскрёб: в Испании найден самый большой дольмен Европы

В Андалусии археологи нашли дольмен длиной 13 метров. Его богатый инвентарь и масштаб открывают новые тайны мегалитической эпохи.

Читать полностью » Учёные из 25 стран создают карты мозга мармозеток, макак и человека — Му-мин Пу сегодня в 15:17

Карты мозга теперь строят как Google Maps: учёные объединяются, чтобы создать атлас приматов и человека

Учёные запустили международный проект по созданию мультиомных атласов мозга приматов и человека. Зачем это нужно, как это сделают и какие ошибки недопустимы — в разборе.

Читать полностью » Учёные установили, что циркадные ритмы нарушает синий свет от смартфонов перед сном сегодня в 14:25

Сон не продаётся в магазинах гаджетов: почему трекеры и умные одеяла не решают главной проблемы

Учёные выяснили, что свет, еда и стабильность режима влияют на сон сильнее любых гаджетов. Какие привычки реально помогают уснуть?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Если автомобиль обслуживается по регламенту, менять тип смазки нет необходимости
Авто и мото

Экономия на ТО приводит к износу поршневой группы
Наука

В Турции обнаружены следы крупного центра бронзового века — города Пурушханда
Питомцы

Ветеринар Ксения Юрова объяснила странные привычки собак и кошек инстинктами предков
Красота и здоровье

Дерматолог Крис Адигун: обычные дезодоранты не предназначены для использования на всём теле
Садоводство

Опасные садовые препараты Нитрофен, Днок и Диметоат перечислила эксперт Светлана Самойлова
ПФО

Пенза: пенсионерке присудили 70 тысяч рублей после травмы на железной дороге
Туризм

Туристы в России всё чаще оплачивают туры картой ради защиты через чарджбэк
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet