© commons.wikimedia.org by Salam2009 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:36

Лесной пожар в Израиле: как стихия открыла путь к библейской деревне

Археологи обнаружили древнюю деревню Вифсаиду после лесного пожара в Израиле

Вы когда-нибудь задумывались, как лесной пожар может стать ключом к древним тайнам? В конце июля в Израиле произошло именно это: пожар в заповеднике Бетиха открыл важные археологические находки, которые, вероятно, принадлежат библейской деревне Вифсаида.

Раскопки в Эль-Арадже

Эль-Арадж, расположенный на северном берегу Галилейского моря, долгое время считался затерянным. С 2016 года здесь проводятся раскопки с разрешения Управления природы и парков Израиля. После недавнего пожара, который уничтожил значительную часть местной флоры и фауны, археологи получили уникальную возможность исследовать ранее скрытые под землёй сооружения.

Лесной пожар, который бушевал более 17 часов в районе пляжа Амнун, привел к временной блокировке шоссе 87 и вынудил отдыхающих покинуть пляж. Вернувшись на почерневший участок, археологи обнаружили сотни небольших курганов, разбросанных по всему Эль-Араджу.

Древние находки

"Каждый из этих курганов потенциально представляет собой древнее помещение", — отмечает Мордехай Авиам, руководитель раскопок из Кинеретского колледжа.

На расчищенной территории были найдены каменные блоки, фрагменты и даже колонный барабан, что указывает на наличие общественных зданий рядом с жилыми кварталами.

Эль-Арадж считается потенциальным местом для Вифсаиды, исторически признанной родиной апостолов Петра, Андрея и Филиппа. Несмотря на то что ранее местоположение деревни вызывало споры, раскопки в Эль-Арадже выявили орудия рыболовства, римскую керамику и остатки бани, что свидетельствует о процветающей общине на берегу озера во времена Иисуса.

Историческая значимость

Археологический памятник Эль-Арадж полон истории. Под его поверхностью скрыто поселение римской эпохи, увенчанное византийской церковью и монастырём V века. Позже, в XII или XIII веке, крестоносцы переоборудовали церковь в сахарный завод.

Авиам подчеркивает, что обнаружение римского слоя, современного Иисусу и его апостолам, требует тщательной документации и иногда удаления верхних слоев более поздних построек.

"Пожар, хоть и трагичный, позволил нам обследовать районы, которые ранее были недоступны из-за густой растительности", — говорит он.

Важные артефакты

Среди находок особенно выделяется ранняя надпись, связанная с апостолом Петром. Волонтёры обнаружили древнегреческие буквы, намекающие на его присутствие, что подтверждает гипотезу о том, что Эль-Арадж был его родным городом.

Артефакты и архитектурные остатки на месте раскопок дают более точное представление о рыбацкой деревне I века, чем соседний Э-Телль, что подтверждает давние библейские предания.

Вовлечение волонтеров

Проект раскопок в Эль-Арадже привлек волонтёров со всего мира. Под руководством Р. Стивена Нотли, декана факультета религиоведения колледжа Пиллар, семьи и волонтёры активно участвуют в раскопках, очистке мозаики и документировании находок, создавая живую и интерактивную среду обучения.

Несмотря на жару и последствия пожара, команда сохраняет преданность делу. Археолог Ахия Кон-Тавор подчеркивает важность недавних открытий, включая фрагменты сосудов, типичных для еврейских домов периода Второго Храма, что еще раз подтверждает идентификацию этого места как Вифсаиды.

Будущее раскопок

Хотя лесной пожар уничтожил большую часть растительности заповедника, он также способствовал археологическим работам. Расчищенная территория позволила исследователям более эффективно находить сооружения и планировать будущие раскопки. Интересно, что ранневизантийская церковь и её защитные покрытия уцелели, сохранив важные свидетельства многослойной истории этого места.

"Пожар стал неприятным событием, но он дал нам редкую возможность изучить место происшествия с минимальными помехами", — добавляет Авиам.

На следующих этапах раскопок основное внимание будет уделено обнаружению дополнительных домов и общественных зданий римской эпохи, которые могут дать более глубокое представление о повседневной жизни жителей Вифсаиды и общины, сформировавшей раннее христианство.

Эль-Арадж служит свидетельством стойкости — как человеческой, так и природной. Из почерневшей земли уже пробиваются зелёные ростки, возвещая о возвращении жизни.

Тем временем археологи продолжают открывать века истории, слой за слоем, восстанавливая связь с библейскими временами. С каждым новым открытием затерянная деревня Вифсаида постепенно возвращает себе место в истории, раскрывая тайны, погребённые под землёй, пеплом и временем почти два тысячелетия.

