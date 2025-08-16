Цвет, который сводил с ума фараонов: история библейского синего
Канадские ученые раскрыли тайну редкой краски на древнеегипетском полотне. Оказалось, что синий пигмент, которым украшена картина, добывали из желез морских моллюсков — это одна из самых ценных красок античности, известная как "библейский синий".
Храм Хатхор и неожиданная находка
В начале XX века археологи изучали заупокойный храм фараона Ментухотепа II в Дейр-эль-Бахри (Египет). Среди руин они обнаружили кучу подношений из соседнего святилища богини Хатхор. Среди находок были:
- статуэтки кошек и коров,
- украшенные сосуды,
- расшитые ткани,
- картины на льняных полотнах.
Эти артефакты позже попали в Королевский музей Онтарио, где хранятся до сих пор.
Загадка синего пигмента
Особое внимание ученых привлекла картина с изображением семьи, несущей дары Хатхор. Исследователи изучили пигменты на бахроме полотна, используя:
- микрофотографию,
- газовую хроматографию,
- электронную микроскопию.
Анализ показал, что:
- кремовый цвет — натуральный, без красителей.
- желтый — получен из сумаха (Rhus sp.), популярного в Древнем Египте.
- синий — самый загадочный.
Библейский синий: драгоценный секрет моллюсков
Оказалось, что синий пигмент изготовили из секрета желез обрубленных мурексов (Hexaplex trunculus). Обычно из этих моллюсков делали пурпур — самую дорогую краску античности. Но синий краситель встречался еще реже!
В Ветхом Завете его называют "текелет", поэтому сегодня его иногда именуют "библейским синим". Находка из Дейр-эль-Бахри — одно из самых ранних и хорошо сохранившихся текстильных изделий, окрашенных этим редким пигментом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru