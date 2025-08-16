Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Древний Египет. Храм Рамсеса III
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under CC BY 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:34

Цвет, который сводил с ума фараонов: история библейского синего

Археологи обнаружили технологию изготовления библейского синего пигмента в Египте

Канадские ученые раскрыли тайну редкой краски на древнеегипетском полотне. Оказалось, что синий пигмент, которым украшена картина, добывали из желез морских моллюсков — это одна из самых ценных красок античности, известная как "библейский синий".

Храм Хатхор и неожиданная находка

В начале XX века археологи изучали заупокойный храм фараона Ментухотепа II в Дейр-эль-Бахри (Египет). Среди руин они обнаружили кучу подношений из соседнего святилища богини Хатхор. Среди находок были:

  • статуэтки кошек и коров,
  • украшенные сосуды,
  • расшитые ткани,
  • картины на льняных полотнах.

Эти артефакты позже попали в Королевский музей Онтарио, где хранятся до сих пор.

Загадка синего пигмента

Особое внимание ученых привлекла картина с изображением семьи, несущей дары Хатхор. Исследователи изучили пигменты на бахроме полотна, используя:

  • микрофотографию,
  • газовую хроматографию,
  • электронную микроскопию.

Анализ показал, что:

  • кремовый цвет — натуральный, без красителей.
  • желтый — получен из сумаха (Rhus sp.), популярного в Древнем Египте.
  • синий — самый загадочный.

Библейский синий: драгоценный секрет моллюсков

Оказалось, что синий пигмент изготовили из секрета желез обрубленных мурексов (Hexaplex trunculus). Обычно из этих моллюсков делали пурпур — самую дорогую краску античности. Но синий краситель встречался еще реже!

В Ветхом Завете его называют "текелет", поэтому сегодня его иногда именуют "библейским синим". Находка из Дейр-эль-Бахри — одно из самых ранних и хорошо сохранившихся текстильных изделий, окрашенных этим редким пигментом.

