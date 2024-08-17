Более 17 тысяч человек в Африке заболели оспой обезьян

С начала этого года в 13 из 55 стран Африканского союза было зарегистрировано более 17 тысяч случаев оспы обезьян, сообщает президент ЮАР Сирил Рамафоса.
По информации, опубликованной на сайте Африканского центра по профилактике и контролю заболеваний, с начала 2024 года в 13 странах-членах Африканского союза зарегистрировано в общей сложности 17 541 случай заболевания, из которых 2822 подтверждены, а 14 719 остаются подозрительными. Также зафиксировано 517 случаев летального исхода от этой болезни. Рамафоса добавил, что на текущей неделе в трех других странах Африканского союза были сообщения о подозрительных случаях заражения, что может увеличить общее количество стран с зарегистрированными случаями до 16.
Президент подчеркнул, что количество случаев оспы обезьян в 2024 году увеличилось на 160% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Ранее министр здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) сообщил, что с начала 2024 года от оспы обезьян в стране погибло более 540 человек, а общее число потенциальных случаев заболевания достигло 15 664.
Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за вспышки оспы обезьян на континенте, призвав международное сообщество оказать помощь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил оспу обезьян международной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. В Роспотребнадзоре подтвердили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеется достаточное количество тест-систем для быстрого выявления вируса.
Оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая может передаваться между людьми. Обычно это заболевание протекает в легкой форме, и большинство пациентов восстанавливаются в течение нескольких недель, однако у некоторых могут возникнуть осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. На коже может появиться сыпь, которая часто начинается на лице и затем распространяется на другие участки тела. В 2022 году ВОЗ решила использовать новый термин "mpox" вместо "monkeypox" для обозначения оспы обезьян, чтобы избежать расистских и дискриминационных ассоциаций.
Фото: commons.wikimedia.orgMstyslav Chernov(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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