Наступил долгожданный день в жизни биатлонистов сборной России Гореевой и Халили

Карим Халили сделал предложение своей возлюбленной 2 сентября 2023 года, в свой двадцать пятый день рождения.
По его словам, это был лучший подарок, который он мог себе сделать. Анастасия Гореева ответила согласием, не сдержав счастливых слёз. А поклонники тем временем начали гадать о дате свадьбы.
После очередных совместных побед Карим и Анастасия объявили, что их свадьба состоится в сентябре 2024 года.
Они также сообщили, что призовые за выигранные масс-старты на Кубке МЛКБ они планируют потратить на покупку дома. Однако свадьба состоялась раньше запланированного срока - 1 августа. Паре вновь удалось всех удивить.
О состоявшейся свадьбе стало известно только через две недели. Гореева опубликовала сообщение об этом событии на своей странице в социальных сетях: "Свершилось... 1.08.2024".
Фото: Скрин видео https://t.me/diletantufc/175
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