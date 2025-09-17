Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бьянка
Бьянка
© Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:55

Идеальный мужчина для Бьянки: что нужно, чтобы покорить звезду

Певица Бьянка: моё сердце занято собой, но мужчина мне нужен

Сегодня популярная певица Бьянка, известная своими хитами "Были танцы" и "Музыка (Наступит ночь)", отмечает свой 40-й юбилей. В рамках праздника звезда дала откровенное интервью для Леди Mail, в котором рассказала о том, как будет отмечать свой день рождения, а также ответила на вопросы о личной жизни.

Мое сердце занято собой

Когда журналисты поинтересовались, есть ли у Бьянки мужчина, певица честно призналась, что на данный момент она не в отношениях.

"Мое сердце занято, собой. Я самый любимый у себя человек. Но если вы о мужчине, тогда отвечу, что сегодня я не в отношениях", — рассказала артистка.

Идеальный мужчина для Бьянки

Говоря о том, каким должен быть ее будущий избранник, Бьянка поделилась ясным образом, что важно для нее в мужчине.

"Он должен зарабатывать не меньше, чем я, быть на уровне со мной, быть очень добрым, но при этом сильным. Вот, в принципе, и все мои пожелания к моему будущему молодому человеку. Ну или может уже не слишком молодому… Хотя скуфов я тоже не люблю," — отметила певица.

Она акцентировала внимание на том, что ищет партнера, который бы соответствовал ей не только внешне, но и по духу.

Как можно познакомиться с Бьянкой?

Певица также открыто рассказала, где с ней можно познакомиться.

"Да везде. Я много где бываю: рестораны, кафе, бары. И если где-то ко мне подойдет приятный, симпатичный мужчина, сделает комплимент и попросит мой номер телефона — почему нет?" — рассуждает звезда.

Однако к интернет-знакомствам она относится с осторожностью. "Никогда не знаешь, кто сидит по ту сторону экрана телефона и что за человек вообще тебе пишет. Предпочитаю общение с глазу на глаз," — резюмировала Бьянка.

Требования к партнеру: против сексизма и старомодных взглядов

Для Бьянки важно, чтобы ее мужчина не был человеком старой закалки, не придерживался сексистских взглядов и не рассматривал ее как домохозяйку.

"Для меня очень важно, чтоб мой мужчина не был человеком старой закалки, сексистом, который будет видеть во мне только домохозяйку," — подчеркнула певица.

Мнение о замужестве

Знаменитость также затронула тему замужества и детей. Она призналась, что замуж выйдет и родит детей только по большой любви, а не из-за общественного давления.

"Я об этом периодически думаю и пришла к выводу, что замуж выйду и рожу только по большой любви, а не потому, что мне "пора уже, часики тикают"," — поделилась певица.

FAQ

1. Как Бьянка планирует отметить свое 40-летие?
Конкретные детали празднования не были раскрыты, но певица рассказала о своем настроении и важности этого события для нее.

2. Есть ли у Бьянки мужчина?
На данный момент певица не в отношениях, она сосредоточена на себе и своей карьере.

3. Какой мужчина нужен Бьянке?
Ее будущий избранник должен быть на уровне с ней по доходам, быть добрым, но при этом сильным и не сексистом.

Исторический контекст

  1. В 2000-х годах Бьянка приобрела популярность благодаря хиту "Были танцы".

  2. В последние годы певица активно занимается развитием своей карьеры, а также уделяет внимание личной жизни.

  3. 2025 год — юбилей певицы, на котором она открыто делится своими мыслями и планами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Париже из Национального музея естественной истории похитили золотые самородки на 600 тысяч евро вчера в 23:54

Музейные экспонаты растворились в ночи: как в Париже провернули дерзкое ограбление

В Париже исчезли золотые самородки стоимостью 600 тысяч евро. Как музеи становятся жертвами преступников и что помогает им защитить ценности?

Читать полностью » Певец Алексей Чумаков перенёс операцию на позвоночнике с установкой штифтов вчера в 22:19

Сломанный позвоночник — билет в никуда: Чумаков спасся только чудом на операционном столе

После тяжёлой операции Алексей Чумаков удивил поклонников: спустя несколько дней он вернулся на сцену и продолжил гастроли.

Читать полностью » Эль Фаннинг сыграет Эффи Тринкет в фильме вчера в 21:10

Мифы о наследнице Дакоты рушатся: Эль Фаннинг получила роль, где ошибку не простят

Эль Фаннинг готовится к самой рискованной роли в карьере. Ей предстоит сыграть героиню, которую публика уже давно сделала культовой.

Читать полностью » People: Шейлин Вудли и Лукас Браво расстались после года отношений вчера в 20:50

Любовь кончилась быстрее, чем сериал на Netflix: звезда "Дивергента" снова одна

Роман Шейлин Вудли и Лукаса Браво оказался недолгим. Почему поклонники заметили перемены раньше официальных сообщений?

Читать полностью » Трэвис Келси расплакался во время предложения Тейлор Свифт — интервью NFL вчера в 19:49

Мужчина-глыба расплакался: признание Келси о предложении Тейлор Свифт

Футболист Трэвис Келси поделился, как прошёл момент его предложения Тейлор Свифт, и почему он стал для пары самым важным событием в жизни.

Читать полностью » Дмитрий Дьяченко возглавил рейтинг российских режиссёров по кассовым сборам — исследование вчера в 18:46

Дьяченко обогнал Бекмамбетова: российский прокат нашёл себе нового короля

Исследование показало, кто возглавил список самых кассовых российских режиссёров: неожиданные результаты и новые ориентиры для киноиндустрии.

Читать полностью » Умер основатель фестиваля независимого кино вчера в 17:48

"Сандэнс" стал его завещанием: что ждёт независимое кино без руки Редфорда

Роберт Редфорд изменил Голливуд не только как актёр и режиссёр, но и как создатель "Сандэнс". Его история — пример силы независимого кино.

Читать полностью » Пол Мескал готовится сыграть Пола Маккартни в фильме Сэма Мендеса о The Beatles вчера в 16:58

Тайный пароль в мир легенды: Пол Мескал раскрыл метод, как вжиться в эпоху Beatles

Пол Мескал готовится сыграть Пола Маккартни в фильмах о The Beatles. Он встречается с легендой, учится играть на гитаре и живёт в музыке 60-х.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Apple TV+ анонсировала пятый сезон сериала "Утреннее шоу"
Спорт и фитнес

Трастеры развивают силу и выносливость за счёт сочетания приседа и жима
Еда

Пастел де ната готовится из слоёного теста и молочного крема
Еда

Итальянские кулинары запекают свинину в красном вине с розмарином для насыщенного вкуса
Дом

Инженеры рассказали, как неполная загрузка влияет на детали стиральной машины
Спорт и фитнес

Эксперты: заминка ускоряет восстановление сердечного ритма после нагрузок
Садоводство

Ферментация семян томатов повышает всхожесть по сравнению с промывкой или сушкой
Наука

На юге Ирака археологи исследуют древний город площадью 51 гектар — проект с участием России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet