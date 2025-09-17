Идеальный мужчина для Бьянки: что нужно, чтобы покорить звезду

Сегодня популярная певица Бьянка, известная своими хитами "Были танцы" и "Музыка (Наступит ночь)", отмечает свой 40-й юбилей. В рамках праздника звезда дала откровенное интервью для Леди Mail, в котором рассказала о том, как будет отмечать свой день рождения, а также ответила на вопросы о личной жизни.

Мое сердце занято собой

Когда журналисты поинтересовались, есть ли у Бьянки мужчина, певица честно призналась, что на данный момент она не в отношениях.

"Мое сердце занято, собой. Я самый любимый у себя человек. Но если вы о мужчине, тогда отвечу, что сегодня я не в отношениях", — рассказала артистка.

Идеальный мужчина для Бьянки

Говоря о том, каким должен быть ее будущий избранник, Бьянка поделилась ясным образом, что важно для нее в мужчине.

"Он должен зарабатывать не меньше, чем я, быть на уровне со мной, быть очень добрым, но при этом сильным. Вот, в принципе, и все мои пожелания к моему будущему молодому человеку. Ну или может уже не слишком молодому… Хотя скуфов я тоже не люблю," — отметила певица.

Она акцентировала внимание на том, что ищет партнера, который бы соответствовал ей не только внешне, но и по духу.

Как можно познакомиться с Бьянкой?

Певица также открыто рассказала, где с ней можно познакомиться.

"Да везде. Я много где бываю: рестораны, кафе, бары. И если где-то ко мне подойдет приятный, симпатичный мужчина, сделает комплимент и попросит мой номер телефона — почему нет?" — рассуждает звезда.

Однако к интернет-знакомствам она относится с осторожностью. "Никогда не знаешь, кто сидит по ту сторону экрана телефона и что за человек вообще тебе пишет. Предпочитаю общение с глазу на глаз," — резюмировала Бьянка.

Требования к партнеру: против сексизма и старомодных взглядов

Для Бьянки важно, чтобы ее мужчина не был человеком старой закалки, не придерживался сексистских взглядов и не рассматривал ее как домохозяйку.

"Для меня очень важно, чтоб мой мужчина не был человеком старой закалки, сексистом, который будет видеть во мне только домохозяйку," — подчеркнула певица.

Мнение о замужестве

Знаменитость также затронула тему замужества и детей. Она призналась, что замуж выйдет и родит детей только по большой любви, а не из-за общественного давления.

"Я об этом периодически думаю и пришла к выводу, что замуж выйду и рожу только по большой любви, а не потому, что мне "пора уже, часики тикают"," — поделилась певица.

FAQ

1. Как Бьянка планирует отметить свое 40-летие?

Конкретные детали празднования не были раскрыты, но певица рассказала о своем настроении и важности этого события для нее.

2. Есть ли у Бьянки мужчина?

На данный момент певица не в отношениях, она сосредоточена на себе и своей карьере.

3. Какой мужчина нужен Бьянке?

Ее будущий избранник должен быть на уровне с ней по доходам, быть добрым, но при этом сильным и не сексистом.

Исторический контекст