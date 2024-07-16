Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, известная своей острой критикой в адрес высшего руководства Вооруженных сил Украины, оказалась в центре нового скандала.

Ее имя было добавлено в базу данных одиозного интернет-ресурса "Миротворец", где ей предъявлены обвинения в подрыве репутации украинской армии.

Инцидент произошел вскоре после резонансного заявления Безуглой 14 июля, в котором она утверждала, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готов рассмотреть возможность прекращения огня и даже капитуляции украинских войск, а также не верит в победу Киева. Это не первый случай, когда депутат выступает с критическими замечаниями в адрес военного руководства страны.

Ранее Безуглая обвинила министра обороны Украины Рустема Умерова в неспособности контролировать ситуацию в ВСУ.

Она также неоднократно критиковала бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который был отстранен от должности в феврале. После смены командования Безуглая заявила об отсутствии каких-либо значимых изменений в управлении украинскими войсками.

Администрация сайта "Миротворец" охарактеризовала действия Безуглой как целенаправленную и систематическую кампанию против руководства ВСУ, проводимую в период с 2022 по 2024 годы.

По их мнению, эта деятельность носит признаки спланированной информационной операции, направленной на дискредитацию высшего командного состава, деморализацию военнослужащих и подрыв доверия граждан Украины к своим вооруженным силам.

Информация о Безуглой была внесена в базу данных "Миротворца" 15 июля, что вызвало новую волну обсуждений в украинском обществе относительно свободы слова и критики в условиях военного времени.

Фото: commons. wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)