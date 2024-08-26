Уроки истории: Америка переживает рост безработицы и снижение темпов создания рабочих мест

Уровень безработицы в США продолжает расти, при этом темпы создания новых рабочих мест снижаются, а работодатели все чаще заменяют недостающую рабочую силу иностранцами.

Согласно данным, собранным РИА Новости на основе информации Министерства финансов США, доля иностранных работников в стране достигла рекордного уровня.

При президенте Джо Байдене уровень безработицы в США растет на протяжении уже двух лет. В июле 2023 года она неожиданно увеличилась до 4,3%, тогда как в июне этот показатель составлял 4,1%. Годом ранее безработица была на уровне 3,7%, а в 2022 году — 3,5%.

Одновременно с этим наблюдается сокращение числа создаваемых новых рабочих мест. В 2023 году их количество снизилось на 16,4% по сравнению с прошлым годом и составило 112 тысяч.

За первые шесть месяцев текущего года было создано 50,3 тысячи рабочих мест, что меньше, чем 58,2 тысячи за аналогичный период годом ранее.

В ответ на нехватку рабочей силы работодатели все чаще обращаются к иностранным работникам. Их доля в общем числе работающих американцев выросла до рекордных 19,1% в среднем за год.

Тем не менее, средний уровень безработицы при Байдене, составляющий 3,9%, остается далеко не самым высоким в истории США. Самый высокий показатель был зафиксирован при президенте Джеральде Форде — 8% в среднем за время его пребывания на посту. В XXI веке наивысший уровень безработицы был при Бараке Обаме, когда она достигала 7,2%.

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