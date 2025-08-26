Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Печень не различает вино и коктейль: как пиво бьет по печени так же, как водка

Нарколог: безопасная суточная доза алкоголя — не более 10 мл

Сколько алкоголя можно выпить без вреда для здоровья? Ответ на этот вопрос оказался менее обнадёживающим, чем думают многие. Психиатр-нарколог Андрей Тюрин в беседе с "Лентой.ру" рассказал, почему даже привычные бокал вина или кружка пива — это уже больше, чем организм способен безопасно переработать.

Реальная норма — меньше, чем кажется

"Организм может безопасно переработать всего 10 миллилитров крепкого алкоголя в сутки", — сообщил Тюрин.

Это количество соответствует:

  • примерно 50 мл пива;
  • или 10 мл водки, коньяка или виски.

Однако в реальной жизни такие дозы практически никто не соблюдает. Даже одна стандартная бутылка пива (500 мл) — это уже в 4-6 раз больше, чем допустимо без вреда.

Бокал пива = стопка водки?

"Стакан пива объёмом 500 мл можно приравнять к 40-60 мл крепкого алкоголя", — уточняет врач.

Соответственно:

  • 3 бокала пива = 150 мл крепкого алкоголя, то есть эквивалент трёх стопок водки.
  • Такой объём уже нагружает печень, почки, сердце и мозг, даже если вы не чувствуете опьянения.

Миф о "лёгкости" слабоалкогольных напитков
Тюрин подчёркивает: вред от алкоголя зависит не только от крепости напитка, но и от его объёма. Поэтому:

  • пиво, сидр, коктейли не безопаснее, чем крепкий алкоголь;
  • регулярное потребление даже "лёгких" напитков может привести к алкогольной зависимости и проблемам со здоровьем.

"Пора перестать верить в миф о том, что слабоалкогольные напитки безвредны", — подытожил специалист.

