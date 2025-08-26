Печень не различает вино и коктейль: как пиво бьет по печени так же, как водка
Сколько алкоголя можно выпить без вреда для здоровья? Ответ на этот вопрос оказался менее обнадёживающим, чем думают многие. Психиатр-нарколог Андрей Тюрин в беседе с "Лентой.ру" рассказал, почему даже привычные бокал вина или кружка пива — это уже больше, чем организм способен безопасно переработать.
Реальная норма — меньше, чем кажется
"Организм может безопасно переработать всего 10 миллилитров крепкого алкоголя в сутки", — сообщил Тюрин.
Это количество соответствует:
- примерно 50 мл пива;
- или 10 мл водки, коньяка или виски.
Однако в реальной жизни такие дозы практически никто не соблюдает. Даже одна стандартная бутылка пива (500 мл) — это уже в 4-6 раз больше, чем допустимо без вреда.
Бокал пива = стопка водки?
"Стакан пива объёмом 500 мл можно приравнять к 40-60 мл крепкого алкоголя", — уточняет врач.
Соответственно:
- 3 бокала пива = 150 мл крепкого алкоголя, то есть эквивалент трёх стопок водки.
- Такой объём уже нагружает печень, почки, сердце и мозг, даже если вы не чувствуете опьянения.
Миф о "лёгкости" слабоалкогольных напитков
Тюрин подчёркивает: вред от алкоголя зависит не только от крепости напитка, но и от его объёма. Поэтому:
- пиво, сидр, коктейли не безопаснее, чем крепкий алкоголь;
- регулярное потребление даже "лёгких" напитков может привести к алкогольной зависимости и проблемам со здоровьем.
"Пора перестать верить в миф о том, что слабоалкогольные напитки безвредны", — подытожил специалист.
