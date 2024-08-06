Политический кризис в Бангладеш: задержание бывшего министра и бегство премьер-министра

Бывший министр иностранных дел Бангладеш, Хасан Махмуд, был арестован и передан под стражу военным в ходе попытки покинуть страну через международный аэропорт Дакки.

Информация об этом распространилась благодаря сообщению от представителя национальной авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, опубликованному на портале Daily Observer.

Согласно предыдущим отчетам того же источника, Махмуд предпринял попытку выехать из страны на фоне нарастающего волнения и беспорядков, но был задержан сотрудниками аэропорта вместе с двумя своими помощниками, когда пытался пройти на посадку.

После временного закрытия на фоне политического нестабильности и отставки премьер-министра Шейх Хасины, международный аэропорт Дакки возобновил свою работу 5 августа. В это же время, в свете происходящих беспорядков, Шейх Хасина вместе с сестрой покинули официальную резиденцию и отправились в место, предположительно, обещающее большую безопасность.

По данным телеканала News18, Хасина подала в отставку и выехала в Агарталу, Индия, в то время как издание Hindu сообщает о ее просьбе убежища в Великобритании. Дополнительно появились сообщения о том, что тысячи протестующих осуществили штурм дворца, который покинула Хасина.

Страна охвачена волнением после того, как была объявлена многодневная акция несотрудничества с властями, инициированная "Студенческим движением против дискриминации".

Протесты, в которых участвовали студенты с антиправительственными настроениями, привели к столкновениям как с полицией, так и с сторонниками правительства, переросшие в широкомасштабные беспорядки по всей стране.

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