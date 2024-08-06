Олимпийский декор: бездомные мигранты вернулись в центр Парижа

В то время как Париж наслаждается Олимпийскими играми, на Площади Бастилии, в самом сердце города, возник импровизированный палаточный городок.

Его обитатели — бездомные мигранты, которых власти ранее выселили за пределы столицы, стремясь создать безупречный образ города для гостей Олимпиады.

Сотни палаток выросли рядом с Парижской оперой, привлекая внимание к проблеме, которую, по словам Антуана Леклерка, лидера объединения более 200 НКО "Обратная сторона медалей", французские власти пытались скрыть. Леклерк отмечает, что наиболее уязвимые слои населения, включая просителей убежища, семьи с детьми, годами ожидающие социального жилья, были вытеснены из общественных мест ради создания глянцевой картинки "Парижа с открыток".

Выселенные мигранты столкнулись с серьезными трудностями. Многие вынуждены скрываться на парковках, опасаясь полиции. Они требуют от властей предоставления им хотя бы временного жилья.

Процесс "зачистки" Парижа от бездомных активизировался с апреля 2023 года. Незадолго до начала Олимпиады власти ликвидировали один из последних крупных лагерей мигрантов на окраине города, отправив людей в отдаленные районы. Официальные данные говорят о 5,2 тысячах выселенных бездомных, однако правозащитные организации утверждают, что с апреля их число превысило 12,5 тысяч.

По оценкам экспертов, для решения проблемы бездомности во Франции необходимо построить не менее 20 тысяч домов, в том числе 7 тысяч — в столичном регионе Иль-де-Франс. Согласно информации СМИ, в Париже и его пригородах проживает около 100 тысяч бездомных. Парадоксально, но Олимпийская деревня расположена в одном из беднейших пригородов — Сен-Дени, где тысячи людей ютятся в уличных лагерях и заброшенных зданиях.

Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿