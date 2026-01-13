Безалкогольное пиво и вождение: выявит ли алкотестор промилле

Безалкогольное пиво не влияет на реакцию водителя и не определяется алкотестером, если не содержит алкоголя, пояснил врач-нарколог, главный врач клиники МедПлюс Василий Шуров. О том, можно ли садиться за руль после употребления безалкогольного пива, специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Шуров отметил, что опасения водителей по поводу безалкогольного пива чаще всего основаны на мифах и бытовых пересудах. По его словам, современные напитки этого типа не содержат спирта в количестве, которое могло бы повлиять на состояние человека за рулем или привести к проблемам при проверке.

"Теоретически может содержаться полпроцента алкоголя, но, как правило, его нет. Поэтому по алкотестеру алкоголь в таком пиве не определяется и на скорость реакции и на оценку дорожной ситуации не влияет", — отметил врач.

Эксперт добавил, что минимальные следы алкоголя могут теоретически появиться в крови водителя только в исключительных случаях, например при употреблении сильно забродивших продуктов.

Нарколог добавил, что не пройдут тест на алкоголь только те водители, которые на самом деле его употребили перед поездкой.