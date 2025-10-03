Без жертв, но с уголовным делом: во Владивостоке колледж превратился в стройплощадку риска
Ранним утром 3 октября во Владивостоке произошло частичное обрушение корпуса Промышленного колледжа энергетики и связи. Обрушились железобетонные перекрытия и часть фасада здания, где велись строительно-монтажные работы. Пострадавших, к счастью, нет, но сам объект был серьёзно повреждён. Сейчас на месте работают следователи и эксперты, проводится прокурорская проверка.
"Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"", — сообщили в Следкоме Приморья.
Заместитель прокурора Первомайского района Артур Мартиросян подчеркнул, что будет дана правовая оценка действиям всех ответственных лиц, а также изучены условия эксплуатации здания, построенного ещё в 1972 году.
Сравнение: старые и новые учебные корпуса
|Параметр
|Корпус 1972 года
|Современные корпуса
|Год постройки
|более 50 лет назад
|последние 10-20 лет
|Техническое состояние
|изношенные конструкции, устаревшие материалы
|новые материалы, современный контроль качества
|Безопасность
|требуется постоянный мониторинг и ремонт
|соответствует современным стандартам
|Риски
|повышенная аварийность
|минимальные при правильной эксплуатации
Советы шаг за шагом
-
Проверка состояния. Регулярно проводить техническое обследование старых зданий, особенно перед началом ремонтных работ.
-
Согласование работ. Привлекать лицензированные организации, которые имеют опыт в реконструкции старых корпусов.
-
Контроль во время ремонта. Следить за выполнением норм безопасности, проверять каждую стадию монтажа.
-
Эксплуатация. Обеспечивать плановое обслуживание здания, особенно при интенсивной нагрузке.
-
Документация. Хранить все акты осмотров и ремонтов для прозрачности и быстрого реагирования в случае ЧП.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: начинать строительные работы без предварительной экспертизы.
Последствие: риск обрушения конструкций.
Альтернатива: проводить инженерные обследования перед ремонтом.
-
Ошибка: экономить на подрядчиках и материалах.
Последствие: снижение качества работ и опасность для людей.
Альтернатива: выбирать надёжные компании с лицензией.
-
Ошибка: не закрывать объект на время ремонтных работ.
Последствие: вероятность пострадавших при аварии.
Альтернатива: полностью ограничить доступ до окончания ремонта.
А что если…
А что если бы во время обрушения в здании находились студенты или сотрудники? Тогда ситуация могла закончиться трагедией. Именно поэтому такие объекты должны проходить строгую проверку перед ремонтом и временно закрываться для посещений.
Плюсы и минусы реконструкции старых зданий
|Плюсы
|Минусы
|Сохранение исторического здания
|Высокие затраты на ремонт
|Возможность использования уже имеющихся площадей
|Риск аварий при ошибках
|Развитие учебного заведения без новой стройки
|Требуется постоянный контроль
FAQ
Почему здание обрушилось именно сейчас?
Причина в совокупности факторов: возраст конструкций, износ и нагрузка во время ремонтных работ.
Можно ли было предотвратить ЧП?
Да, регулярные обследования и соблюдение техники безопасности снижают риск подобных происшествий.
Что будет дальше с колледжем?
После экспертиз решат — восстанавливать корпус или строить новый.
Мифы и правда
-
Миф: старые здания опасны всегда.
Правда: при правильной эксплуатации и ремонте они могут быть безопасными.
-
Миф: новое строительство полностью исключает риски.
Правда: аварии возможны и в новых зданиях при нарушении норм.
-
Миф: если здание стоит десятилетиями, значит, оно надёжное.
Правда: старые конструкции требуют регулярного контроля и обслуживания.
Исторический контекст
-
В советское время массово строились учебные корпуса с типовыми железобетонными конструкциями, рассчитанными на десятилетия.
-
В 1990-е годы многие здания не проходили планового обслуживания из-за нехватки средств.
-
Сегодня значительная часть учебных корпусов в России старше 40 лет, что повышает риск аварий при ремонтах.
Три интересных факта
-
Здание Промышленного колледжа энергетики и связи было введено в эксплуатацию в 1972 году и более 50 лет использовалось без капитальной перестройки.
-
Жёлтые липкие ловушки применяются не только в садах, но и на стройках для отслеживания активности насекомых, влияющих на материалы — хотя в этом случае они не имели значения.
-
Подобные обрушения чаще всего происходят именно во время ремонта, а не при обычной эксплуатации здания.
