Без жертв, но с уголовным делом: во Владивостоке колледж превратился в стройплощадку риска

Ранним утром 3 октября во Владивостоке произошло частичное обрушение корпуса Промышленного колледжа энергетики и связи. Обрушились железобетонные перекрытия и часть фасада здания, где велись строительно-монтажные работы. Пострадавших, к счастью, нет, но сам объект был серьёзно повреждён. Сейчас на месте работают следователи и эксперты, проводится прокурорская проверка.

"Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"", — сообщили в Следкоме Приморья.

Заместитель прокурора Первомайского района Артур Мартиросян подчеркнул, что будет дана правовая оценка действиям всех ответственных лиц, а также изучены условия эксплуатации здания, построенного ещё в 1972 году.

Сравнение: старые и новые учебные корпуса

Параметр Корпус 1972 года Современные корпуса Год постройки более 50 лет назад последние 10-20 лет Техническое состояние изношенные конструкции, устаревшие материалы новые материалы, современный контроль качества Безопасность требуется постоянный мониторинг и ремонт соответствует современным стандартам Риски повышенная аварийность минимальные при правильной эксплуатации

Советы шаг за шагом

Проверка состояния. Регулярно проводить техническое обследование старых зданий, особенно перед началом ремонтных работ. Согласование работ. Привлекать лицензированные организации, которые имеют опыт в реконструкции старых корпусов. Контроль во время ремонта. Следить за выполнением норм безопасности, проверять каждую стадию монтажа. Эксплуатация. Обеспечивать плановое обслуживание здания, особенно при интенсивной нагрузке. Документация. Хранить все акты осмотров и ремонтов для прозрачности и быстрого реагирования в случае ЧП.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : начинать строительные работы без предварительной экспертизы.

Последствие : риск обрушения конструкций.

Альтернатива : проводить инженерные обследования перед ремонтом.

Ошибка : экономить на подрядчиках и материалах.

Последствие : снижение качества работ и опасность для людей.

Альтернатива : выбирать надёжные компании с лицензией.

Ошибка: не закрывать объект на время ремонтных работ.

Последствие: вероятность пострадавших при аварии.

Альтернатива: полностью ограничить доступ до окончания ремонта.

А что если…

А что если бы во время обрушения в здании находились студенты или сотрудники? Тогда ситуация могла закончиться трагедией. Именно поэтому такие объекты должны проходить строгую проверку перед ремонтом и временно закрываться для посещений.

Плюсы и минусы реконструкции старых зданий

Плюсы Минусы Сохранение исторического здания Высокие затраты на ремонт Возможность использования уже имеющихся площадей Риск аварий при ошибках Развитие учебного заведения без новой стройки Требуется постоянный контроль

FAQ

Почему здание обрушилось именно сейчас?

Причина в совокупности факторов: возраст конструкций, износ и нагрузка во время ремонтных работ.

Можно ли было предотвратить ЧП?

Да, регулярные обследования и соблюдение техники безопасности снижают риск подобных происшествий.

Что будет дальше с колледжем?

После экспертиз решат — восстанавливать корпус или строить новый.

Мифы и правда

Миф : старые здания опасны всегда.

Правда : при правильной эксплуатации и ремонте они могут быть безопасными.

Миф : новое строительство полностью исключает риски.

Правда : аварии возможны и в новых зданиях при нарушении норм.

Миф: если здание стоит десятилетиями, значит, оно надёжное.

Правда: старые конструкции требуют регулярного контроля и обслуживания.

Исторический контекст

В советское время массово строились учебные корпуса с типовыми железобетонными конструкциями, рассчитанными на десятилетия. В 1990-е годы многие здания не проходили планового обслуживания из-за нехватки средств. Сегодня значительная часть учебных корпусов в России старше 40 лет, что повышает риск аварий при ремонтах.

