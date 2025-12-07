Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Гонконг
Гонконг
© www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:49

Без признаков борьбы и беспорядка: загадочная смерть российской туристки в номере отеля

В гостинице Гонконга найдено тело российской туристки — SHOT

Неожиданная находка в гостиничном номере обернулась для сотрудников службы размещения тревожным происшествием: в одном из отелей Гонконга было обнаружено тело российской туристки. По данным, опубликованным телеграм-каналом SHOT, 35-летняя женщина приехала в город как частная путешественница и остановилась в гостинице Kew Green, расположенной в оживлённом квартале Ваньчай.

Обстоятельства обнаружения

Персонал отеля зашёл в номер, когда постоялица перестала выходить на связь и не реагировала на обращения сотрудников. Работники нашли её без сознания, после чего незамедлительно вызвали медицинскую бригаду. Медики прибыли оперативно, однако констатировали смерть туристки. Сотрудники гостиницы рассказали, что женщина заселилась без особенностей, а её пребывание не вызывало беспокойства. В номере не обнаружили следов борьбы или беспорядка, что усилило неопределённость вокруг случившегося.

Полиция Гонконга сразу начала проверку. Правоохранители опросили сотрудников, изучили записи камер и провели первичный осмотр помещения. Следователи рассматривают несколько возможных версий, однако официальных данных о причинах трагедии пока нет. Назначено судебно-медицинское исследование, результаты которого должны пролить свет на обстоятельства смерти.

Реакция следствия

Правоохранительные органы не раскрывают дополнительных деталей, указывая лишь на необходимость дождаться итогов экспертизы. В таких случаях специалисты обращают внимание на состояние здоровья туристов, последние контакты и условия размещения. Подобные проверки занимают время, так как включают токсикологическое исследование и анализ медицинских показателей.

Следствие подчёркивает, что выводы преждевременны, а любая информация требует подтверждения. По данным SHOT, сотрудники гостиницы полностью сотрудничают с полицией. Сейчас эксперты изучают все материалы, включая отчёты спасателей и протоколы медиков, чтобы установить точную картину событий. Решение о дальнейших действиях будет принято после получения результатов вскрытия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Яркие купальники привлекают акул в Египте — эксперты по безопасности вчера в 9:08
Не заходите в воду в эти часы: срочное предупреждение для отдыхающих в Египте

Туристов в Египте предупредили: яркие и блестящие купальники могут привлечь акул. Какие ещё правила на воде называют критически важными?

Читать полностью » Таиланд повысил сбор для вылетающих туристов на 53% — Ратчакитпракан вчера в 8:24
Успеть до подорожания: названа дата, когда авиабилеты из Таиланда резко взлетят в цене

Таиланд повышает аэропортовый сбор для международных вылетов на 53%. Какие аэропорты затронет решение и когда оно повлияет на цену билетов?

Читать полностью » Пассажиры проиграли суд из-за задержки рейса авиакомпании Азимут — ТАСС вчера в 8:21
Стыковка обернулась катастрофой: почему суд отказал туристам, требовавшим тысячи за срыв отпуска

Туристы требовали сотни тысяч из-за сорванной стыковки и жалоб на борт, но суды отказали. Какие аргументы оказались решающими?

Читать полностью » Юго-Восточная Азия ценит уважительное отношение к религиозным и культурным нормам — гиды вчера в 6:51
Юго-Восточная Азия шокирует новичков: вот что происходит, когда туристы выходят за пределы пляжа

Путешествие в Юго-Восточную Азию открывает куда больше, чем пляжи и тёплое море. Разбираемся, как подготовиться, что учесть и какие страны подойдут вам.

Читать полностью » Тёплая декабрьская погода делает Мексику удобной для зимнего отдыха вчера в 4:11
Сезон китов, вихрь традиций и мягкая погода: почему декабрьская Мексика становится главным зимним магнитом

Секреты идеального декабрьского отпуска в Мексике: праздничные традиции, комфортная погода и уникальные развлечения. Узнайте, почему стоит сменить зимнюю стужу на мексиканское солнце!

Читать полностью » Таиланд, Мальдивы и Вьетнам остаются популярными маршрутами для зимнего отдыха — Яндекс Путешествия вчера в 0:58
Шри-Ланка или Вьетнам зимой? Россияне делают выбор не так, как ожидали туроператоры

Зимой многие выбирают Азию ради теплого моря, ярких городов и комфортного климата. Разбираемся, куда можно улететь без пересадок, что посмотреть и как подготовиться к поездке.

Читать полностью » Лесная сауна в Шумяце предлагает уникальный опыт релаксации и восстановления — TASR 05.12.2025 в 22:57
Лесная сауна Шумяца: уединённый отдых, который сочетает культурное наследие и перезагрузку для души

Новая лесная сауна в Шумяце — это место для тишины и восстановления в Низких Татрах. Уединённая атмосфера, гармония с природой и местные традиции парения делают её уникальной.

Читать полностью » Вид на Эльбрус с плато Бермамыт назван одной из лучших точек обзора — гиды 05.12.2025 в 18:52
Плато Бермамыт ошеломило туристов: Эльбрус кажется ближе, чем на подъёме — секрет знают только местные

Плато Бермамыт — одно из лучших мест, чтобы увидеть Эльбрус без восхождения. Как добраться, когда ехать и что учесть, чтобы поездка стала незабываемой.

Читать полностью »

Новости
Общество
Медиапоток формирует общественные темы быстрее локальных событий — Валерий Федоров
Красота и здоровье
Проект по физиологии экстремальных прыжков вышел на серьёзный уровень — Дмитрий Кадочников
Экономика
Предприятия агробиотеха и нефтехимии сохранили устойчивую работу — Матвиенко
Общество
Верховный суд рассмотрит жалобу по делу Ларисы Долиной о праве на жильё — Владислав Ватаманюк
Дом
Кухня без ручек требует дополнительного ухода — дизайнеры
Авто и мото
Тарифы на парковку в Петербурге выросли в 3,6 раза — Комитет по транспорту
Красота и здоровье
Французский бренд Caudalie представил формулу с Viniferine — косметологи
Садоводство
Фикус Бенджамина страдает зимой от холода и сухого воздуха — цветоводы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet