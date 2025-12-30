Без пиковых нагрузок: как система управления спросом преобразит энергорынок с марта 2026 года

Системный оператор объявил о проведении конкурентных отборов для управления изменением режима потребления электроэнергии во втором квартале 2026 года. Новая система, предусматривающая механизмы управления спросом, направлена на оптимизацию потребления электроэнергии в разных регионах страны. В рамках отбора будут определяться агрегаторы спроса, которые смогут снижать нагрузку на энергосистему в определённые часы. Об этом пишет ТАСС.

В первой ценовой зоне, которая охватывает европейскую часть России и Урал, максимальный объём услуг составит 846,7553 МВт. Во второй ценовой зоне, включающей Сибирь, эта цифра составит 391,7342 МВт. Для некоторых территорий Дальневосточного федерального округа, ранее не относящихся к ценовым зонам, объём услуг, подлежащих отбору, составит 93,3111 МВт. Эта мера направлена на улучшение распределения энергии и снижение пиковых нагрузок.

Заявки на участие в отборе будут приниматься с 2 по 4 марта 2026 года. На основании результатов будут выбраны компании, которые займутся управлением спросом. Внедрение этой системы началось на оптовом рынке в 2024 году, а с 2025 года она распространяется на новые регионы, что даст возможность эффективно регулировать потребление энергии в тех зонах, где ранее использовались фиксированные тарифы.

Механизм управления спросом: новая система для всей страны

Механизм управления спросом был введён в 2024 году, но его действие распространяется на новые регионы с 2025 года. В частности, Республика Коми и Архангельская область теперь будут включены в первую ценовую зону, а Дальний Восток — во вторую. Это позволит повысить эффективность распределения энергии и привлечь новые инвестиции в энергетическую инфраструктуру.

Как объясняет эксперт из ассоциации "Совет рынка", такие изменения откроют новые возможности для развития региона.

"Переход в ценовую зону позволит привлечь дополнительные инвестиции в строительство новой генерации и повысить эффективность работы энергосистемы", — отмечает эксперт.

Переход на рыночные принципы и его последствия

Внедрение рыночных принципов на новых территориях приведёт к отказу от тарифного регулирования для промышленности и бизнеса, что откроет возможности для более гибкого ценообразования и оптимизации потребления электроэнергии. При этом поставка энергии для домохозяйств останется по регулируемым тарифам, что исключает резкие изменения для потребителей.

С переходом к рыночной системе предприятия смогут снизить затраты на электроэнергию и повысить свою конкурентоспособность. В результате новая модель энергорынка обеспечит более эффективное использование ресурсов и стабильность поставок.