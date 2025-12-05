Без паники, но с проверками: что нужно делать, если в доме появился случай туберкулеза

В случае выявления человека с активной формой туберкулеза в многоквартирном доме, Роспотребнадзор выдает управляющей компании предписание на дезинфекцию мест общего пользования. Вдобавок, контактным лицам предлагается пройти бесплатное обследование в противотуберкулезном диспансере. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в интервью ТАСС.

Меры по контролю за туберкулезом

Как отметил Якубовский, в России за туберкулезом установлен строгий государственный контроль. В случае подтверждения заболевания у кого-либо в доме, проводится эпидемиологическое расследование. Роспотребнадзор издает предписание на дезинфекцию подъезда, а контактным жильцам предлагается пройти обследование в противотуберкулезном диспансере. Сведения о заболевшем при этом остаются конфиденциальными.

Информирование о санитарных мероприятиях происходит официально: управляющая компания уведомляет жильцов, а контактные лица получают индивидуальные приглашения на обследование через поликлинику или фтизиатрическую службу. Примечательно, что персональные данные заболевшего не раскрываются. В случае усиленного эпиднадзора, Роспотребнадзор может уведомить весь подъезд или дом без указания имени больного.

Контроль за санитарной безопасностью в таких ситуациях — крайне важен, и усилия властей направлены на предотвращение распространения заболевания среди соседей. В случае выявления контактов с заболевшими на Черкизовском мясокомбинате, проверка показала отсутствие рисков для населения, что подтверждается множественными оценками эпидемиологов.

Возможные последствия для жильцов

Согласно словам Якубовского, в случае опасности для здоровья жильцов, зараженный туберкулезом не может оставаться в квартире и подлежит госпитализации.

"Если речь идет о коммуналке, жители не имеют автоматического права на расселение, но при наличии заключения врача-фтизиатра и санитарной службы администрация может предоставить временное жилье в исключительных случаях", — отметил депутат.

Если же жильцы проживают в коммунальной квартире, они не имеют автоматического права на расселение, но при наличии заключения врача-фтизиатра и санитарной службы, могут получить временное жилье в исключительных случаях. Это делается для защиты остальных граждан, особенно тех, кто входит в группу риска.