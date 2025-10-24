Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:32

Без наличных и без нервов: в Китае заработала система, принимающая карты российских банков

Российские туристы могут оплачивать покупки в Китае через систему Yunshanfu с UnionPay

Российским путешественникам стало проще оплачивать покупки и услуги в Китае — теперь они могут расплачиваться с помощью QR-кода, используя карты отечественных банков. Это событие стало важным шагом в налаживании финансового взаимодействия между странами, ведь ранее туристы сталкивались с реальными трудностями при оплате — от отказа китайских приложений принимать российские карты до необходимости искать местных жителей для прохождения верификации.

Теперь ситуация изменилась: владельцы карт UnionPay Россельхозбанка получили возможность привязывать их к китайской платёжной системе Yunshanfu - одной из самых популярных в Азии. Новый инструмент уже активно тестируется и, по отзывам туристов, успешно работает во многих городах и на популярных курортах.

Хотя сервис пока функционирует нестабильно, эксперты отмечают, что сама возможность расплачиваться без наличных и сложных манипуляций — большой шаг вперёд. Для российских туристов это не просто удобство, а возвращение к привычному уровню мобильных платежей, которого так не хватало за рубежом.

Сравнение

Платёжный сервис Поддержка российских карт Уровень удобства Наличие в Китае
Yunshanfu ✔ Поддерживает UnionPay Россельхозбанка Высокий Распространён повсеместно
WeChat Pay ✖ Требует китайскую верификацию Средний Практически во всех регионах
Alipay ✖ Не принимает российские карты Высокий для туристов других стран В городах и на курортах
Наличные расчёты ✔ Универсальны Низкий В крупных городах всё реже принимают

Советы шаг за шагом

  1. Установите приложение Yunshanfu. Оно доступно в App Store и Google Play, интерфейс частично переведён на английский язык.

  2. Привяжите карту UnionPay Россельхозбанка. Для этого потребуется номер карты, срок действия и подтверждение через SMS.

  3. Проверьте работу приложения заранее. Лучше активировать его ещё в России, чтобы избежать проблем с регистрацией через иностранные eSIM.

  4. Оплачивайте покупки QR-кодом. При сканировании кода продавца приложение автоматически спишет нужную сумму.

  5. Сохраняйте чеки. Это поможет при возврате средств в случае сбоя или отмены транзакции.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: пытаться зарегистрироваться с китайской eSIM или через VPN.
    Последствие: возможна блокировка или отказ в привязке карты.
    Альтернатива: использовать российский номер для верификации.

  • Ошибка: вводить неверный регион при регистрации.
    Последствие: система может не распознать карту.
    Альтернатива: выбрать "Mainland China" или "China Mainland" в настройках.

  • Ошибка: полагаться только на один способ оплаты.
    Последствие: при сбое можно остаться без доступа к деньгам.
    Альтернатива: держать при себе небольшую сумму наличных или резервную карту.

А что если…

А что если система заработает полноценно по всей стране? Это откроет новые возможности не только для туристов, но и для бизнеса. Российские банки смогут расширить своё присутствие в Азии, а путешественники — оплачивать транспорт, экскурсии и отели без лишних трудностей. Более того, в перспективе можно ожидать интеграцию с другими сервисами — например, бронированием билетов и переводами между странами.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Простота и скорость оплаты Возможны технические сбои
Не требуется наличных Ограниченная поддержка банков
Работает во многих магазинах и такси Проблемы с регистрацией через eSIM
Возможность переводов между пользователями Система пока в тестовом режиме
Удобно для туристов и командировок Интерфейс не полностью переведён

FAQ

Можно ли подключить карту другого банка?
Пока нет. Система тестируется с картами UnionPay Россельхозбанка, но в будущем ожидается подключение других российских банков.

Работает ли Yunshanfu в офлайн-магазинах?
Да, большинство торговых точек и кафе уже поддерживают оплату через QR-коды.

Как узнать, поддерживает ли продавец оплату через Yunshanfu?
На кассе или входе обычно размещён логотип системы. Также можно спросить продавца — сервис в Китае хорошо известен.

Нужен ли интернет для оплаты?
Да, требуется стабильное соединение, однако можно использовать локальную SIM-карту или Wi-Fi.

Мифы и правда

  • Миф: для оплаты в Китае нужно иметь китайский банк.
    Правда: с системой Yunshanfu достаточно карты UnionPay Россельхозбанка.

  • Миф: российские карты не работают ни в одном китайском сервисе.
    Правда: новая интеграция уже обеспечивает успешные транзакции до 95 % на курортах.

  • Миф: QR-коды небезопасны.
    Правда: все операции защищены двухфакторной аутентификацией.

  • Миф: сервис доступен только в Пекине.
    Правда: работает и на Хайнане, и в крупных городах, хотя региональные сбои возможны.

Исторический контекст

Китай стал мировым лидером в сфере безналичных платежей задолго до появления Apple Pay или Google Pay. Ещё в 2010-х система QR-платежей стала основой повседневных транзакций. В России подобная инфраструктура развивалась позже, а международные ограничения последних лет усложнили использование карт за границей. Поэтому нынешняя интеграция UnionPay и Yunshanfu стала логичным шагом в восстановлении мобильных платежей для россиян в Азии. Это не просто техническое новшество, а элемент новой финансовой дипломатии между странами.

Три интересных факта

  1. Yunshanfu — официальная платёжная система Китая, работающая под контролем Народного банка.

  2. В Китае более 90 % всех покупок совершается по QR-коду, а наличные используются лишь эпизодически.

  3. UnionPay — крупнейшая платёжная сеть в мире по количеству выпущенных карт, обгоняющая Visa и Mastercard.

