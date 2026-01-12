Без кодов и без шансов: мошенники нашли способ обходить главную настороженность людей

Мошенники начали продвигать схему, которая выглядит "безопаснее" привычных звонков про СМС-коды, но в итоге приводит к тем же потерям — утечке данных и переводу денег. Как сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на представителей ВТБ, злоумышленники делают ставку именно на то, что якобы не требуют никаких кодов подтверждения, и этим снимают у жертвы основные подозрения.

Как работает "схема без СМС-кодов"

По оценке экспертов, во время телефонного разговора мошенники используют стандартные формулировки, знакомые клиентам банков, госслужб и операторов связи. Они специально подчёркивают, что СМС-коды им не нужны. Такая подача выглядит как соблюдение правил безопасности и формирует у человека ощущение, что на линии — "настоящие" сотрудники.

Дальше запускается сценарий психологического давления. Во время первого звонка человека пытаются напугать: просят подождать на линии и, как будто забыв выключить микрофон, переговариваются между собой. В разговоре звучит фраза о необходимости подключить к делу "генерала ФСБ", после чего звонок неожиданно обрывается.

Фишинг вместо кода и "самостоятельный" контакт жертвы

После прерывания звонка жертве приходит сообщение на телефон или электронную почту о попытке взлома аккаунта. В уведомлении указывают номер или дают ссылку для смены пароля. Однако переход ведёт на фишинговый сайт, который создан для кражи персональных данных.

На этом этапе человек нередко сам выходит на связь с мошенниками и переводит им деньги. По описанию схемы, злоумышленники продолжают запугивать, убеждая, что иначе пострадавший "потеряет все средства". Давление строится на срочности и страхе, а отсутствие запроса на коды используется как "доказательство" легитимности.

Кредиты, "приложение Центробанка" и перевод через банкомат

Эксперты отмечают, что помимо прямого выманивания денег злоумышленники могут попытаться оформить кредиты на имя пострадавшего. Ещё один вариант — убедить человека установить якобы приложение Центробанка. В итоге человека отправляют к банкомату, где он переводит деньги на счета преступников.

ВТБ советует выстраивать проверку контактов по базовым правилам: обращаться в банки только по телефонам, указанным на пластиковой карте или на официальных сайтах. Также рекомендуется избегать переходов по ссылкам из подозрительных рассылок, даже если они выглядят как уведомления о "взломе" и предлагают срочно сменить пароль.