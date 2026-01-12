Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пожилой мужчина с телефоном и картой
Пожилой мужчина с телефоном и картой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:44

Без кодов и без шансов: мошенники нашли способ обходить главную настороженность людей

Мошенники заставляют жертву самой перезвонить на подставной номер — ВТБ

Мошенники начали продвигать схему, которая выглядит "безопаснее" привычных звонков про СМС-коды, но в итоге приводит к тем же потерям — утечке данных и переводу денег. Как сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на представителей ВТБ, злоумышленники делают ставку именно на то, что якобы не требуют никаких кодов подтверждения, и этим снимают у жертвы основные подозрения.

Как работает "схема без СМС-кодов"

По оценке экспертов, во время телефонного разговора мошенники используют стандартные формулировки, знакомые клиентам банков, госслужб и операторов связи. Они специально подчёркивают, что СМС-коды им не нужны. Такая подача выглядит как соблюдение правил безопасности и формирует у человека ощущение, что на линии — "настоящие" сотрудники.

Дальше запускается сценарий психологического давления. Во время первого звонка человека пытаются напугать: просят подождать на линии и, как будто забыв выключить микрофон, переговариваются между собой. В разговоре звучит фраза о необходимости подключить к делу "генерала ФСБ", после чего звонок неожиданно обрывается.

Фишинг вместо кода и "самостоятельный" контакт жертвы

После прерывания звонка жертве приходит сообщение на телефон или электронную почту о попытке взлома аккаунта. В уведомлении указывают номер или дают ссылку для смены пароля. Однако переход ведёт на фишинговый сайт, который создан для кражи персональных данных.

На этом этапе человек нередко сам выходит на связь с мошенниками и переводит им деньги. По описанию схемы, злоумышленники продолжают запугивать, убеждая, что иначе пострадавший "потеряет все средства". Давление строится на срочности и страхе, а отсутствие запроса на коды используется как "доказательство" легитимности.

Кредиты, "приложение Центробанка" и перевод через банкомат

Эксперты отмечают, что помимо прямого выманивания денег злоумышленники могут попытаться оформить кредиты на имя пострадавшего. Ещё один вариант — убедить человека установить якобы приложение Центробанка. В итоге человека отправляют к банкомату, где он переводит деньги на счета преступников.

ВТБ советует выстраивать проверку контактов по базовым правилам: обращаться в банки только по телефонам, указанным на пластиковой карте или на официальных сайтах. Также рекомендуется избегать переходов по ссылкам из подозрительных рассылок, даже если они выглядят как уведомления о "взломе" и предлагают срочно сменить пароль.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спрос на магов поддержал рынок оккультных услуг — глава ЛБИ Екатерина Мизулина вчера в 5:08
Лицензии вместо охоты на ведьм: рынок лечебных советов предлагают зажать точечно и без истерики

Глава Лиги безопасного интернета объяснила, почему шарлатанство в России трудно искоренить и где возможны реальные ограничения.

Читать полностью » Наследственный договор оформляют с наследниками у нотариуса — Ирина Сивакова вчера в 5:08
Квартира, счёт, машина и даже питомец: распоряжение имуществом перестают связывать только с завещанием

Альтернативы завещанию могут оказаться надёжнее и гибче: наследственный договор, дарение, брачный контракт и рента — в чём нюансы.

Читать полностью » Соцфонд пересчитал пенсии 400 тыс. матерей с пятью детьми — Социальный фонд России 10.01.2026 в 6:12
Стаж за детей вернули в пенсию: ограничения отменили, перерасчёт уже прошёл у 400 тысяч женщин

Пенсии пересчитали уже 400 тысячам матерей с пятью и более детьми. Новые правила стажа действуют с 1 января — и прибавку получают без заявлений.

Читать полностью » Переводы за услуги на карту налоговая учитывает как доход — Юрий Мирзоев 10.01.2026 в 6:12
Поступления от одной компании становятся сигналом: ФНС ищет незадекларированный доход

Переводы на карту — не нарушение, но регулярные поступления могут заинтересовать ФНС. Юрист объяснил, какие операции похожи на доход.

Читать полностью » Средняя страховая пенсия по старости в 2026 году составит 27 117 рублей — Каплан Панеш 10.01.2026 в 6:12
Пенсионный ориентир уже прописан в бюджете: средняя пенсия в 2026 году превысит 27 тысяч

Средняя страховая пенсия по старости в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. Какие расчёты уже заложены в бюджет Соцфонда.

Читать полностью » Лариса Долина отказывается покидать квартиру: судебные приставы приступают к делу 09.01.2026 в 15:36
Судебные приставы могут вступить в дело: почему Лариса Долина не передала квартиру вовремя

Представители Полины Лурье обратились к судебным приставам для выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, не состоялся акт приема-передачи.

Читать полностью » Ужесточены штрафы за навязывание товаров и услуг — пресс-служба Госдумы 09.01.2026 в 15:36
Покупатели больше не молчат: штрафы за навязывание товаров и услуг вырастут в несколько раз

С 9 января в России увеличены штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг. Новые меры защищают права потребителей от недобросовестных продавцов.

Читать полностью » МВД РФ назвало возрастные группы курьеров в мошеннических схемах 09.01.2026 в 15:36
Курьеры в преступных схемах: не те, кем они кажутся — кто на самом деле скрывается за этими ролями

МВД РФ выделило три возрастные группы, которые чаще всего становятся курьерами в мошеннических схемах. Как избежать участия в преступлении?

Читать полностью »

Новости
ДФО
Теплоход Мария застрял во льдах у посёлка Беринговского — ТАСС
Мир
Пять человеческих голов нашли на пляже Пуэрто Лопес — Ecuavisa
ДФО
Субсидия обновила инфраструктуру глэмпинга в Приморье — Минтуризма Приморья
Туризм
В Шуе во время фестиваля курсирует ретро-поезд с паровозом — гиды
Авто и мото
Низкое давление в шинах увеличивает износ зимой — автоэксперт
Еда
Салат с крабовыми палочками, помидорами и мягким сыром готовится за 20 минут — повар
Дом
Стеклянные доски быстрее тупят кухонные ножи — шеф-повар Фармер
Питомцы
Попугаю нужно неделю для адаптации в новом доме — зоологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet